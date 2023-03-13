سياسة
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6 مليارات دولار.. رئيس وزراء بريطانيا يعزز الإنفاق الدفاعي لإسكات المنتقدين
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنفاق خمسة مليارات جنيه إسترليني إضافية لإعادة ملء مخازن الذخيرة وتمويل المرحلة التالية من معاهدة بشأن الغواصات مع الولايات المتحدة وأستراليا، في تحديث لإطار عمل السياسة الخارجية البريطانية.
6 مليارات دولار.. رئيس وزراء بريطانيا يعزز الإنفاق الدفاعي لإسكات المنتقدين
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنفاق خمسة مليارات جنيه إسترليني وتمويل المرحلة التالية من معاهدة مع أمريكا وأستراليا / صورة: AFP
13 مارس 2023

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنفاق خمسة مليارات جنيه إسترليني (ستة مليارات دولار) إضافية لإعادة ملء مخازن الذخيرة وتمويل المرحلة التالية من معاهدة بشأن الغواصات مع الولايات المتحدة وأستراليا، وذلك في تحديث لإطار عمل السياسة الخارجية البريطانية.

ومع إزاحة حكومة سوناك الستار عن تحديث للأمن القومي لبريطانيا وسياستها الدولية، فإن سوناك الذي يزور الولايات المتحدة سيرسي أيضاً "تطلعاً" لزيادة الإنفاق على الدفاع إلى 2.5% من الناتج الإجمالي المحلي على المدى البعيد.

وأشاد سوناك بالتحرك بوصفه طريقة "لضمان ألا نكون مجدداً عرضة لتصرفات أي قوة معادية"، لكن عرضه المتمثل في خمسة مليارات جنيه إسترليني إضافية أقل من نصف ما يقول البعض بحزب المحافظين الحاكم إنه ضروري للتمكن من دعم أوكرانيا أمام روسيا مع ضمان ألا تكون بريطانيا عرضة للخطر.

وقال سوناك إن زياداته السابقة بالإنفاق على الدفاع أظهرت أنه يلتزم ما يقول، ووصف الالتزامات الجديدة بأنها "بيان قوي وإيجابي".

وأضاف في بيان: "أصبح العالم أكثر تقلباً واحتدمت المنافسة بين الدول، لذلك لا بد للمملكة المتحدة أن تكون مستعدة للصمود".

وأردف قائلاً: "سنحصّن دفاعاتنا الوطنية، من الأمن الاقتصادي مروراً بسلاسل إمداد التكنولوجيا انتهاء بالخبرات المخابراتية، لضمان ألا نكون مجدداً عرضة لتصرفات أي قوة معادية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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