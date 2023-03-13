سياسة
2 دقيقة قراءة
بايدن يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن إفلاس مصرفَي وادي السيليكون وسيغنتشر
تعهد جو بايدن الرئيس الأمريكي بمحاسبة المسئولين عن إفلاس بنك سيليكون فالي، فيما استبعدت جانيت يلين وزيرة الخزانة العامة إنقاذ البنك بضخ أموال عامة، مؤكدة أن الحكومة تريد تجنُّب تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي (إس في بي) على بقية النظام المصرفي.
بايدن يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن إفلاس مصرفَي وادي السيليكون وسيغنتشر
بايدن يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن إفلاس مصرف "سيليكون فالي" / صورة: AA
13 مارس 2023

تعهد الرئيس جو بايدن الأحد بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس بنك سيليكون فالي ومؤسسة مالية ثانية هي سيغنِتشر بنك، ساعياً في الوقت نفسه لطمأنة الأمريكيين إلى أن ودائعهم بأمان.

وقال بايدن في بيان: "أنا ملتزم بشدة محاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة أخرى".

وأضاف الرئيس في تصريحات نشرها أيضاً على تويتر: "يمكن للشعب الأمريكي والشركات الأمرريكية أن يثقوا بأن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة عندما يحتاجون إليها".

وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأحد أن الحكومة تريد تجنُّب تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي (إس في بي) على بقية النظام المصرفي.

وأعلنت السلطات المالية الأمريكية الأحد خطة إنقاذ ستضمن أن يتمكن جميع المودعين في بنك سيليكون فالي من استرداد أموالهم "بالكامل".

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الخزانة الأميركية والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: "سيتمكن المودعون من الوصول إلى كل أموالهم من الاثنين 13 مارس/آذار".

وقالت يلين خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية "نريد أن نتأكد من أن مشكلات أحد البنوك لا تسبب عدوى لبنوك أخرى قوية".

وكانت وكالة تأمين الودائع الحكومية الجمعة وضعت يدها على بنك سيليكون فالي الذي شارف على الانهيار تحت تأثير عمليات السحب الهائلة من مودعيه.

واستبعدت وزيرة الخزانة إنقاذ بنك سيليكون فالي عن طريق ضخّ أموال عامة.

وتابعت بأنه خلال الأزمة المالية عام 2008 "أنقذت الحكومة الأمريكية عدداً من البنوك الكبيرة" لاعتقادها أن انهيارها سيشكل خطراً على النظام المصرفي بكامله، مضيفة: "لن نفعل ذلك مرة أخرى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us