سياسة
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مولدوفا.. مظاهرات لحزب موالٍ لروسيا والشرطة تعتقل عشرات الأشخاص
اعتقلت الشرطة في مولدوفا 54 شخصاً باحتجاجات نظمها حزب شور الموالي لروسيا بالعاصمة كيشيناو. وأبلغت الشرطة عن 4 إنذارات بوجود قنابل بالعاصمة، ووصفتها بأنها "جزء مستمر من تدابير زعزعة الاستقرار في مولدوفا".
مولدوفا.. مظاهرات لحزب موالٍ لروسيا والشرطة تعتقل عشرات الأشخاص
لافتة مكتوب عليها: "لا للحرب في مولدوفا" خلال احتجاجات نظمها حزب شور الموالي لروسيا في العاصمة كيشيناو / صورة: AP
13 مارس 2023

أعلنت الشرطة في مولدوفا الأحد أنها اعتقلت 54 شخصاً خلال احتجاجات نظمها حزب شور الموالي لروسيا في العاصمة كيشيناو.

وعبر تطبيق التواصل تليغرام قالت مفتشية الشرطة العامة في مولدوفا: "نُقل 54 مشاركاً في الاحتجاج، من بينهم 21 قاصراً، إلى المفتشية لتحديد هويتهم على خلفية سلوك مشكوك به، فيما كانت بحوزتهم أغراض محظورة".

وأبلغت الشرطة عن 4 إنذارات بوجود قنابل في العاصمة، ووصفتها بأنها "جزء مستمر من تدابير زعزعة الاستقرار في مولدوفا".

كما أشار بيان منفصل للشرطة إلى أن المتظاهرين "يتجاهلون القانون"، مضيفاً أن المتظاهرين لا يلتزمون تعليمات الشرطة، "وهم عدوانيون مع الضباط".

وجاء في البيان: "نطالب بالتزام السلوك المناسب وغير العنيف، لا سيما عند التعامل مع الشرطة".

والسبت قالت المفتشية العامة للشرطة في مولدوفا إن لديها معلومات عن مظاهرة محتملة "لتنظيم أعمال لزعزعة الاستقرار وإثارة الاضطراب".

وأوضحت الشرطة أنها "تطالب المنظمين والمشاركين بالتزام الشروط القانونية وعدم قبول الإجراءات التي من شأنها أن تعرّض حياة الشعب وسلامته للخطر، فضلاً عن أمن الدولة".

وتصاعد التوتر بين مولدوفا وروسيا عندما ادعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تعتزم "تقويض الوضع السياسي في مولدوفا" الشهر الماضي، وتعليقاً على ذلك قال رئيس مولدوفا مايا ساندو إن مؤسسات الدولة أكدت خطط موسكو.

ورفضت روسيا هذه المزاعم قائلة إن "الهدف الحقيقي" لكييف التي "أطلقت معلومات مضللة حول الخطة الروسية لزعزعة استقرار مولدوفا" هو إشراك كيشيناو بمواجهة صعبة مع موسكو.

وبشكل منفصل قالت موسكو إن أوكرانيا تستعد لـ"استفزاز مسلح" ضد ترانسنيستريا، وهي منطقة انفصالية معترف بها دولياً كجزء من مولدوفا ولكن يسيطر عليها حالياً انفصاليون موالون لروسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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