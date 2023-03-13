أفادت مؤسسة فكرية رائدة الاثنين بأن الدول الأوروبية عززت وارداتها من الأسلحة الرئيسية بنسبة 47% في السنوات الخمس السابقة لعام 2022 كما ارتفعت حصة الولايات المتحدة من صادرات الأسلحة العالمية من 33% إلى 40%.

ودفع الهجوم الروسي على أوكرانيا الدول الأوروبية إلى السعي الحثيث لتعزيز دفاعاتها.

وقال بيتر دي ويزيمان الباحث الكبير في معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام في بيان: "رغم انحسار نقل الأسلحة على مستوى العالم، فإن انتقالها إلى أوروبا زاد كثيراً بسبب التوترات بين روسيا ومعظم الدول الأوروبية".

ويقصد المعهد بالأسلحة الرئيسية الطائرات والسفن الحربية والدبابات والمدفعية والصواريخ ومختلف منظومات الدفاع الثقيلة.

وذكر المعهد أن الدول الأوروبية في حلف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة عززت وارداتها من الأسلحة بنسبة 65% مقارنة بفترة الأعوام الخمسة السابقة. لكن انتقال الأسلحة على مستوى العالم تراجع 5.1% حسبما قال المعهد.

والولايات المتحدة أكبر مصدّر للأسلحة خلال العقود الثلاثة المنصرمة تليها روسيا.

وارتفعت صادرات الأسلحة الأمريكية 14% في الفترة من عام 2013 إلى عام 2017. وتمثل الولايات المتحدة 40% من صادرات الأسلحة العالمية. وانخفضت حصة روسيا من 22% إلى 16%.

وقال سيمون تي ويزيمان الباحث في معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام: "من المرجح أن يواصل غزو أوكرانيا الحد من صادرات الأسلحة الروسية. والسبب في هذا هو أن روسيا ستعطي الأولوية لإمداد قواتها المسلحة ولأن طلب الدول الأخرى سيظل منخفضاً بسبب قيود التجارة المفروضة على روسيا".

وحذر المعهد في 2022 من أن الترسانة النووية العالمية ستنمو على الأرجح خلال السنوات المقبلة.