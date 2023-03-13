سياسة
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تونس.. جبهة الخلاص المعارِضة ترفض الاعتراف بالمجلس النيابي الجديد
رفضت "جبهة الخلاص الوطني" التونسية المعارِضة مساء الأحد الاعتراف بالبرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، والذي يعقد أولى جلساته الاثنين، واصفةً إياه بمجلس "منبثق من دستور انقلاب غير شرعي وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة".
تونس.. جبهة الخلاص المعارِضة ترفض الاعتراف بالمجلس النيابي الجديد
تونس.. جبهة الخلاص المعارِضة ترفض الاعتراف بالمجلس النيابي الجديد / صورة: AA
13 مارس 2023

أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" التونسية المعارِضة مساء الأحد رفضها الاعتراف بالبرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة والذي يعقد أولى جلساته الاثنين.

وقالت الجبهة في بيان إنها "لن تعترف بالمجلس النيابي المنبثق من دستور انقلاب غير شرعي وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة".

والخميس دعا الرئيس التونسي قيس سعيد لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس نواب الشعب الجديد (البرلمان) الاثنين، وفق أمر رئاسي نشرته الجريدة الرسمية للدولة.

وذكرت الجبهة أنها "تتمسك بدستور 2014 المصدَّق عليه من ملايين أصوات التونسيين عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي".

وشدّدت على أنها "عاقدة العزم أكثر من أي وقت مضى على التصدي السلمي للمسار العبثي الذي يوشك أن يجر بلادنا إلى الخراب".

وحتى الساعة (20:40 ت.غ) لم يصدر عن السلطات التونسية تعليق على بيان جبهة الخلاص.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 و29 يناير/كانون الثاني 2023، أُجريت في تونس انتخابات تشريعية مبكرة على دورين بلغت نسبة المشاركة فيهما 11.2% و11.4% على الترتيب، وهو ما اعتبرته المعارضة دليلاً على "فشل" سياسات رئيس البلاد قيس سعيد، ودعت لانتخابات رئاسية مبكرة.

والانتخابات التشريعية الأخيرة أحدث حلقة في "سلسلة إجراءات" سعيد التي شملت أيضاً حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد في 25 يوليو/تموز 2022.

وتُعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987-2011).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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