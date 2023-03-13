سياسة
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"لن يفيد أحداً".. رئيس وزراء الصين يتهم أمريكا بالعمل على قمع وتطويق بلاده
أكد رئيس الوزراء الصيني أهمية التعاون بين بلاده والولايات المتحدة، منوهاً بأن "القمع" و"التطويق" الذي تنفذه واشنطن لن يكونا مفيدين لأي طرف.
"لن يفيد أحداً".. رئيس وزراء الصين يتهم أمريكا بالعمل على قمع وتطويق بلاده
رئيس الوزراء الصيني: القمع والتطويق الأمريكي لبلادنا ليسا مفيدين لأحد / صورة: Reuters
13 مارس 2023

انتقد رئيس الوزراء الصيني الجديد لي تشيانغ الاثنين "تطويق" بلاده و"قمعها" من جانب الولايات المتحدة، في موقف أعلن عنه مع انتهاء الدورة السنوية للبرلمان.

وقال لي في مؤتمر صحفي ببكين: "الصين والولايات المتحدة يمكنهما ويجب أن تتعاونا. عندما تعمل الصين والولايات المتحدة معاً، توجد أمور كثيرة يمكننا تحقيقها".

وأضاف: "التطويق والقمع ليسا مفيدين لأي أحد".

من جهته شدد شي جينبينغ الاثنين على الحاجة إلى تعزيز الأمن القومي، في خطابه الأول منذ توليه رئاسة الصين لولاية ثالثة.

وحذر شي من المخاطر التي تتعرض لها الصين، في كلمة ألقاها في ختام الدورة السنوية للبرلمان.

وقال شي أمام نحو ثلاثة آلاف نائب تجمعوا في قصر الشعب في بكين: "الأمن أساس التنمية، في حين أن الاستقرار شرط أساسي للازدهار".

ولتحقيق ذلك شدد على ضرورة "التعزيز الكامل لعملية تحديث الدفاع الوطني والقوات المسلحة، وجعل (الجيش) سوراً فولاذياً عظيماً يحمي بشكل فعال السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية".

والجمعة فاز شي الذي كان المرشح الوحيد بولاية جديدة مدتها خمس سنوات على رأس الصين بعد تصويت بالإجماع بالبرلمان، في خطوة جاءت تتويجاً لصعوده الذي جعل منه أقوى زعيم للبلاد منذ أجيال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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