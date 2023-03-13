حققت تركيا أعلى صادرات في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط على الإطلاق إلى فرنسا بمليار 532 مليون دولار. وحلت فرنسا في المرتبة السادسة في قائمة أكثر الدول التي تصدر تركيا إليها منتجاتها.

على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، تواصل تركيا تحطيم الأرقام القياسية في الصادرات. تواصل الشركات التركية التي تحافظ على فاعليتها في التجارة مع أوروبا، صادراتها إلى المنطقة دون تباطؤ.

كانت فرنسا واحدة من البلدان التي حطمت فيها تركيا رقماً قياسياً في التصدير، وهي واحدة من الاقتصادات الرائدة في أوروبا. كونها سابع أكبر اقتصاد في العالم وثاني دولة من حيث عدد السكان في الاتحاد الأوروبي (EU) بعد ألمانيا، تعد فرنسا من بين الاقتصادات ذات الإمكانات التصديرية الكبيرة لتركيا.

وفقاً للمعلومات التي جمعها مراسل AA من بيانات جمعية المصدرين الأتراك (TIM)، حققت تركيا أعلى صادرات في الفترة من يناير إلى فبراير على الإطلاق إلى فرنسا بمبلغ مليار و532 مليون دولار.

زادت صادرات تركيا إلى فرنسا بنسبة 15.7% في أول شهرين من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وبحصة بلغت 4% من إجمالي الصادرات التركية حلت فرنسا في المرتبة السادسة بين الدول التي تصدر لها تركيا.

وأصبحت فرنسا الدولة الثالثة التي زادت فيها صادرات تركيا من حيث القيمة بـ208 مليون دولار و441 ألف دولار.

صناعة السيارات تتصدر التصنيف

وعند تصنيف الصادرات حسب قطاعاتها احتل القطاع الصناعي موقع الصدارة في الصادرات إلى فرنسا بثمانية صناعات في ترتيب الأكثر تصديراً من تركيا إلى فرنسا.

وكانت صناعة السيارات هي الأكثر تصديراً إلى فرنسا وبلغت 628 مليوناً و680 ألف دولار. وجاءت أرقام التصدير على النحو التالي:

المحركات والملابس الجاهزة بمبلغ 195 مليوناً و869 ألف دولار، والكهرباء والإلكترونيات 136 مليوناً و515 ألف دولار، المواد الكيماوية والمنتجات 96 مليوناً و934 ألف دولار، والمعادن 93 مليوناً و459 ألف دولار، والآلات والإكسسوارات 55 مليوناً و196 ألف دولار والصلب 50 مليوناً و809 ألف دولار وصناعة التكييف 50 مليوناً و706 ألف دولار.

القطاعات التي أظهرت فيها الدولة أقل طلب كانت نباتات ومنتجات الزينة بـ160 ألف دولار، والتبغ بـ302 ألف دولار، ويخوت السفن والخدمات بـ411 ألف دولار، وزيت الزيتون والزيتون بـ669 ألف دولار، ومنتجات صناعية أخرى بقيمة مليون و266 ألف دولار.

صناعة السيارات رائدة أيضاً في نمو الصادرات

في الفترة من يناير إلى فبراير 2023 كان قطاع صناعة السيارات هو القطاع الذي سجل أعلى زيادة في الصادرات إلى فرنسا من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وزادت صناعة السيارات صادراتها إلى فرنسا بنحو 242 مليوناً و221 ألف دولار في هذه الفترة. تلت السياراتِ صناعةُ الصلب بزيادة قدرها 10 ملايين و85 ألف دولار والبندق ومنتجاتها بزيادة قدرها 5 ملايين و387 ألف دولار وصناعة التكييف بزيادة قدرها 3 ملايين و948 ألف دولار والحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها بزيادة قدرها 3 ملايين و258 ألف دولار.

وبلغت صادرات البندق ومشتقاته 29 مليوناً و499 ألف دولار و12 مليوناً و779 ألف دولار للحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها.

وبالتصنيف على أساس المحافظات فإن الأرقام تظهر أن إسطنبول تصدرت قائمة المحافظات بـ515 مليوناً و608 ألف دولار ثم 278 مليوناً و976 ألف دولار من بورصة ثم قوجه إلي بمبلغ 245 مليوناً و77 ألف دولار ثم إزمير بـ100 مليون و738 ألف دولار من إزمير و 84 مليون 966 ألف دولار من سقاريه.