صرح وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بأنه يتطلع إلى لقاء وزير خارجية إيران قريباً ولم يستبعد زيارة طهران في إطار تبادل الزيارات، وأضاف أن الصين تتمتع بعلاقات إيجابية مع الطرفين، مما أسهم في تقريب وجهات النظر خلال المفاوضات.

وأضاف أن اتفاق بلاده مع إيران بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016 "لا يعني التوصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين".

جاء ذلك في تصريحات لبن فرحان لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عقب 3 أيام من اتفاق الرياض وطهران في بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارتين في غضون شهرين، وعقد لقاء مع نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان، في هذا الصدد.

وقال وزير خارجية السعودية إن الاتفاق جاء "برعاية ووساطة الصين بعد جولات عدة من المباحثات على مدى العامين الماضيين في كل من العراق وسلطنة عمان".

واستدرك قائلاً: "وصولنا إلى هذا الاتفاق الذي سيفضي إلى استئناف العلاقات السياسية لا يعني توصلنا إلى حل جميع الخلافات العالقة بين بلدينا، وإنما هو دليل على رغبتنا المشتركة بحلها عبر الحوار".

وبشأن زيارة طهران قال ابن فرحان: "أتطع إلى لقاء وزير خارجية إيران. قريباً بناء على ما جرى الاتفاق عليه، وسنعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا خلال الشهرين المقبلين. ومن الطبيعي مستقبلاً أن نتبادل الزيارات".

وبشأن ما أثير في الغرب بأن الاتفاق "إنقاذ للنظام الإيراني في وقت حرج" داخلياً وخارجياً له، قال: "لن أتحدث عن معظم ما تطرق إليه السؤال فهو شأن داخلي إيراني".

واستدرك: "لكن ما يمكنني قوله هو أن إيران دولة جارة يصب استقرارها وتنميتها في مصلحة استقرار المنطقة وتنميتها ككل. ونحن في السعودية لا نتمنى لها إلا الخير".

وبشأن القبول ببكين وسيطاً، أضاف: "الصين تتمتع بعلاقات إيجابية مع الطرفين مما أسهم في تقريب وجهات النظر".

وجدد تأكيد بلاده "الاستعداد لبذل المساعي الحميدة للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة الروسية-الأوكرانية" المندلعة منذ فبراير/شباط 2022.