سياسة
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تركيا.. الهيئة العليا للانتخابات تصدر قائمة الأحزاب المتنافسة في مايو/أيار
أصدرت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قائمة بـ36 حزباً سياسياً سيشارك بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو/أيار المقبل.
تركيا.. الهيئة العليا للانتخابات تصدر قائمة الأحزاب المتنافسة في مايو/أيار
هيئة الانتخابات التركية تصدر قائمة الأحزاب المتنافسة في انتخابات مايو/آذار / صورة: AA Archive
13 مارس 2023

نشرت الجريدة الرسمية التركية القائمة التي أصدرتها الهيئة العليا للانتخابات والتي تضم 36 حزباً سيشارك في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو/أيار 2023.

ومن الأحزاب المشمولة بالقائمة: العدالة والتنمية ، والحركة القومية ، والوحدة الكبرى والشعب الجمهوري ، والسعادة ، والديمقراطية والتقدم ، والمستقبل، والحزب إيي، والوطن، والرفاه الجديد، والحزب الديمقراطي، واليسار الديمقراطي، والشيوعي التركي.

ونُشِرت في الجريدة الرسمية الأحد الممارسات المباحة والمحظورات الخاصة بيوم الانتخابات.

وسيُحظر بيع المشروبات الكحولية من الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (03:00 ت.غ) إلى الساعة الثانية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (21:00 ت.غ) يوم الانتخابات.

ولن يُسمح لأي شخص بحمل السلاح باستثناء المسؤولين عن حفظ الأمن والنظام.

كما سيُحظر على وسائل الإعلام إذاعة توقعات أو تعليقات على الانتخابات ونتائجها حتى الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ).

وسيكون بمقدور وسائل الإعلام نشر الأخبار والبيانات التي ستصدرها الهيئة العليا للانتخابات، بين الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ) والساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي (18:00 ت.غ).

وبعد الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي، سيكون للمذيعين الحرية في الإبلاغ عن نتائج الانتخابات.

وسيجري تطبيق نفس الشروط إذا ما أُجريت جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت الساعة 8 صباحاً بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وينتهي الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي (14:00 ت.غ).

مصدر:TRT عربي
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