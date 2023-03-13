سياسة
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تركيا.. ارتفاع عدد ضحايا الزلازل إلى 48 ألفاً و448 قتيلاً
قال وزير الداخلية التركي إن عدد قتلى الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد في فبراير/شباط الماضي ارتفع إلى 48448 شخصاً بينهم 6600 أجنبي.
تركيا.. ارتفاع عدد ضحايا الزلازل إلى 48 ألفاً و448 قتيلاً
استمرار رفع الأنقاض في المحافظات المنكوبة جنوبي تركيا / صورة: AA
13 مارس 2023

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الاثنين تسجيل وفاة 48 ألفاً و448 شخصاً جراء كارثة الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد، بينهم 6 آلاف و660 أجنبياً.

جاء ذلك في تصريحات صحفية من مركز متابعة الكوارث في ولاية ملاطية.

وقال صويلو: "سجلت وفاة 48 ألفاً و448 شخصاً جراء الزلزال في دائرة النفوس، بينهم 6 آلاف و660 أجنبياً جلهم من أشقائنا السوريين".

وأضاف: "بلغ عدد غير المسجلين حالياً في دائرة النفوس (من الضحايا)، الذين تتواصل عملية تحديد هويتهم لدى الطب الشرعي 1615 شخصاً، بينهم أجانب أيضاً".

وأكد استمرار الجهود لحل مشكلة الإيواء بالنسبة إلى المتضررين من الزلزال، مؤكداً إنهاء إقامة 21 ألف منزل مسبق التجهيز من أصل 115 ألفاً و585 مخصصة إقامتها في منطقة الزلزال.

وبيّن أن عدد الخيام التي أقيمت بلغ 433 ألفاً و536 المقدمة من قبل إدارة الكوارث والطوارئ "أفاد" ومنظمات مدنية.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً هائلاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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