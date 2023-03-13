انطلقت الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب المنتخب حديثاً، الاثنين، بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

جاء ذلك في بث للتلفزيون الحكومي التونسي.

وترأس الجلسة الافتتاحية أكبر النواب سناً، النائب صالح المباركي (70 عاماً)، ويساعده أصغر نائبين، وهما غسان يامون (24 عاماً)، وسيرين بوصندل (28 عاماً).

وفي مستهل كلمته بالجلسة، أكد المباركي "العمل المشترك مع السلطة التنفيذية في نطاق وحدة الدولة".

وقال: "بلادنا تعيش تحديات جسيمة وعلينا العمل وفق تشاركية وانسجام إيجابي مع السلطة التنفيذية في نطاق وحدة الدولة".

والمباركي رئيس بلدية عن حركة نداء تونس (أسسها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وفازت بالانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2014) وترشح بصفته مستقلاً عن دائرة الكبارية بالعاصمة تونس.

وبعد نحو عشرين شهراً على إغلاقه، فتح البرلمان التونسي أبوابه مجدداً الاثنين، لاستقبال نوابه المنتخبين حديثاً في أول جلسة، دعا إليها الرئيس التونسي قيس سعيد وفق أمر رئاسي نشرته الجريدة الرسمية الخميس.

وبعد افتتاح الجلسة وتلاوة رئيس الجلسة الكلمة الافتتاحية يجري أداء اليمين بصورة جماعية، ثم يفتح باب الترشح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه والتصويت.

ثم هناك جلسة ثانية برئاسة الرئيس المنتخب يجري خلالها تشكيل لجنة إعداد النظام الداخلي، وفق بيان للمجلس.

وسبق للرئيس التونسي أن أعلن في 25 يوليو/تموز 2021 ضمن إجراءات استثنائية، عن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، ليعلن بعدها في 30 مارس/آذار 2022 عن حل البرلمان تماماً، رداً على جلسة عامة افتراضية عقدها النواب السابقون.

وتوجت تلك الجلسة بقانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد، ما دفعها إلى اعتبارها "محاولة انقلابية فاشلة".

وينعقد البرلمان الجديد، وسط رفض عدد كبير من القوى السياسية والمدنية بتونس لإجراءات سعيد الاستثنائية التي حُلّ بموجبها أيضاً مجلس القضاء وأصدرت تشريعات بمراسيم رئاسية وأقر دستور جديد عبر استفتاء وأجريت انتخابات تشريعية مبكرة.

وتصر قوى تونسية عديدة على اعتبار هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.

أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".