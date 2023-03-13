سياسة
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ألمانيا.. إلغاء مئات الرحلات الجوية إثر إضراب في بعض المطارات
شهد الاثنين، إضراباً "تحذيرياً" نظمته نقابة فيردي العمالية للمطالبة بتحسين الأجور بمعدلات تفوق معدلات التضخم، وأثر الإضراب في حركة أربعة مطارات هي برلين وهامبورغ وبريمن وهانوفر ما تسبب في إلغاء مئات الرحلات.
ألمانيا.. إلغاء مئات الرحلات الجوية إثر إضراب في بعض المطارات
ألمانيا.. إلغاء مئات الرحلات إثر إضراب في بعض المطارات / صورة: AFP
13 مارس 2023

ألغيت مئات الرحلات الجوية الاثنين في أربعة مطارات ألمانية مع بدء إضراب "تحذيري" مقرر ليوم واحد.

وكانت نقابة "فيردي" العمالية في ألمانيا، قد دعت في وقت سابق إلى "إضراب تحذيري" في مطارات مدن برلين، وهامبورغ، وبريمن، وهانوفر اعتراضاً على الأجور وظروف العمل، حسب ما نقل موقع "ذا لوكال" الأوروبي.

وأعلن مطار برلين الدولي أنه لن تقلع أي رحلات اليوم، مشيراً إلى تأثر الرحلات القادمة إلى المطار أيضاً.

واضطر المطار إلى إلغاء نحو 200 رحلة جوية، مما أثر في حركة 27 ألف مسافر.

وطلبت إدارة مطار برلين من الركاب الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم لمعرفة الوضع الحالي لرحلتهم.

من جهتها، أعلنت إدارة مطار هامبورغ أيضاً "عدم إمكانية" تحقيق حركة الإقلاع المنتظمة للطائرات.

وقالت إن المرجح أن يتسبب الإضراب في إلغاء وتأخيرات في وصول الرحلات القادمة.

وألغى مطار هامبورغ، اليوم، أكثر من 120 رحلة مغادرة و 50 رحلة قادمة على الأقل، وفقاً لهيئة المطار.

وتطالب نقابة فيردي العمالية بزيادة الأجور بنسب تفوق معدلات التضخم، وزيادة الأجور عن العمل الإضافي والعمل الليلي، وتحسين ظروف العمل.

يذكر أنها المرة الثانية خلال شهر التي تتأثر فيها مطارات برلين، وهامبورغ، وبريمن، وهانوفر بالإضراب بسبب النزاع الحالي حول الأجور وظروف العمل.

مصدر:AA
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