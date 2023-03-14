ترفع حملة اليوم العالمي للمرأة 2023، شعار "احتضان الإنصاف" بعد سنوات من الدعوة إلى المساواة بين الجنسين. ورغم عدم تحقيق المساواة بين الجنسين وتراجع الكثير من الإنجازات والمكاسب المحدودة في ذلك الشأن بسبب تداعيات جائحة كورونا، تجد الحملة أن تكافؤ الفرص بين الجنسين لم يعد كافياً، وأن الإنصاف هو المبدأ الذي يحتاج إلى تطبيق.

المساواة

لأكثر من عقدين من الزمن رفعت العديد من المنظمات الدولية شعار "المساواة بين الجنسين"، وأكد البنك الدولي في تقاريره الدورية أهمية المساواة بين الجنسين للحد من الفقر باعتبارها هدفاً محورياً للتنمية. فليس بمقدور أي مجتمع أن يتطور تطوراً مستداماً بدون زيادة وإحداث تحول في توزيع الفرص والموارد والخيارات بين الرجال والنساء كي يمتلك كل منهم قوة مماثلة في تشكيل حياته وتقديم مساهمات لأسرته ومجتمعه وبلده. وينمو الاقتصاد نمواً مستداماً حين يشارك الرجال والنساء مشاركة كاملة كموظفين أو أصحاب مشاريع أو مستهلكين أو أصحاب مصلحة مجتمعية.

تبين منظمة الأمم المتحدة أن مفهوم المساواة بين الجنسين يشير إلى المساواة في الحقوق والمسؤوليات والفرص بين النساء والرجال والفتيات والفتيان. ولا تعني المساواة بالضرورة أن النساء والرجال سيصبحون متشابهين، ولكن حقوق ومسؤوليات وفرص النساء والرجال لن تعتمد على ما إذا كانوا قد وُلدوا ذكوراً أم إناثاً.

الإنصاف

إذا كانت المساواة بين الجنسين هي الغاية، فإن الإنصاف هو الوسيلة. وتعتقد استشاري التمكين الاقتصادي والاجتماعي في مؤسسة نون لرعاية الأسرة، منى عزت، أن الإنصاف ليس بديلاً عن المساواة وتكافؤ الفرص، لكن الإنصاف والعدالة خطوات ومراحل يجري اتخاذها لتحقيق المساواة. وتقول "منى" في حديثها لـ TRT عربي: إن الإنصاف قيمة موجودة بالفعل منذ القدم في نقاشات المجتمع الدولي، لكن الأمم المتحدة هذا العام تلقي الضوء عليها، حتى يحدث نقاش مجتمعي وتنشط بعض من الإجراءات لإنصاف المرأة. بخاصة أن الإنصاف، يمهد الطريق إلى المساواة بين الجنسين، لأنه يشير إلى عدالة المعاملة بين النساء والرجال، وفقاً لاحتياجات كل منهم، وإذا كانت المساواة هي الهدف النهائي، فإن الإنصاف هو الوسيلة للوصول إليها، و"الإنصاف" لا يعمل إلا عندما نبدأ جميعاً من البداية نفسها.

من جانبها، توضح مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية CEWLA، ندى نشأت، أن هناك خلافاً دولياً تاريخياً ما بين المساواة والإنصاف، حيث يفضل التيار المحافظ مفهوم الإنصاف على اعتبار أن النساء يمكن أن يقع عليهن ظلم عند تحقيق المساواة أو أن بعض الإجراءات تكون غير مناسبة للنساء فيكون الإنصاف أوقع بالنسبة إليهن.

ترى "ندى" أنه لا ضرورة لتلك المسميات، سواء الإنصاف أو المساواة لأن الأوقع هو "المساواة الجوهرية"، وتقول "ندى" لـTRT عربي "نحن متساويان في الحقوق والواجبات، لكن أشكال الحقوق والواجبات هي التي تختلف. هناك أدوار محددة ارتضت المرأة بها، وأدوار ارتضى الرجل بها، ولا يعطي ذلك الرجل درجة على المرأة، نحن نعمل أدواراً مختلفة حتى نصل إلى المساواة والعدالة سوياً والتي يمكن الاستعاضة عنهما بالمساواة الجوهرية".

لماذا نحتاج إلى الإنصاف والمساواة؟

تتوقع هيئة الأمم المتحدة أن الأمر يستغرق حوالي 200 عام لتحقيق المساواة بين الجنسين، رغم الجهود الدولية المبذولة على مستويات مختلفة كما تشير "منى".

لذا تعتقد "منى" أن إلقاء الضوء ذلك العام، على فكرة الإنصاف، قد يكون فعالاً من خلال التركيز على أن النصف الثاني من المجتمع "المرأة"، هو نصف يعاني من الظلم والتمييز والعنف والاستغلال، ولا تصل النساء إلى حقوقهن كافة، "وبما أن كل الحقوق مترابطة ولا تتجزأ وأصيلة للرجال والنساء، فالإنصاف يقول إننا يجب أن نعترف أن هناك ظلماً يقع على النساء، وبناءً على ذلك الاعتراف، يجب أن تكون هناك خطوات إجرائية لرفع العنف والتمييز عن النساء وتعويضهن عن التمييز والاضطهاد الذي وقع عليهن".

وتقول "منى" إن الإنصاف مبدأ وقيمة ورسالة توجه إلى المجتمع الأبوي، مفادها أن هناك ثقافة ذكورية بمستويات مختلفة تكرس للظلم والتمييز ويجب أن يرفع ذلك التمييز، من خلال تطبيق آليات إجرائية مثل التمييز الإيجابي، وتكافؤ الفرص، وتطبيق سياسات لمناهضة العنف داخل أماكن العمل، ومراجعة التشريعات والقوانين للمساهمة في وقف العنف والتمييز، وجبر الضرر وتصحيح الظلم من خلال تحقيق العدالة، حتى الوصول إلى تحقيق المساواة.

في السياق ذاته، تؤكد "ندى" أن المساواة بين الجنسين لم تتحقق في أي دولة في العالم بشكل واضح، وتقول ندى "حتى على مستوى الحقوق المدنية والسياسية لم تتحقق المساواة وليس من الناحية الاجتماعية والاقتصادية فقط، في دولة مثل الدنمارك من أعلى نسب المساواة بين الجنسين، لم تتحقق المساواة الجوهرية فيها بل مساواة جامدة دون تطبيق العدالة، لأن هناك أدواراً تؤديها النساء لا توضع في الحسبان، كما يؤدين عملاً دون أجر كالأعمال المنزلية".

ترى "ندى" أن الوصول إلى العدالة والمساواة الجوهرية يتطلب فكراً حقيقياً يفهم الفرق بين النساء والرجال، وبين الفئات العمرية المختلفة من الجنس نفسه، موضحة "حتى كل فئة عمرية لها اختلافات ومتطلبات، فالمرأة الأصغر سناً تستطيع أداء أعمال مختلفة عن المرأة الأكبر، إذا توصل العالم إلى جوهر الاختلاف والحاجات والمتطلبات وسعى إلى سد تلك الفجوات يمكن أن يحقق المساواة الجوهرية والعدالة".

هل يمكن التطبيق؟

يحصل الرجال على ترقيات بمعدلات أعلى بنسبة 30٪ من النساء خلال مراحل حياتهم المهنية المبكرة، وتحصل النساء على 79 سنتاً مقابل كل دولار يحصل عليه زملاؤهن الذكور، وترك 50% من النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وظائفهن في نهاية المطاف بسبب بيئات العمل غير الصديقة.

تقول "ندى" إن المساواة تشمل الإنصاف لكن الإنصاف لا يشمل المساواة، الإنصاف جزء من المساواة، يجب أن يكون هناك إنصاف للمرأة حتى تصل إلى كل حقوقها. وتفترض "ندى" إمكانية تحقيق المساواة الجوهرية عند الالتزام بالقانون الدولي والعهود والمواثيق الدولية، وكذلك الالتزام بالأديان وهي تتحدث عن العدالة والمساواة الجوهرية، "هناك أكثر من مدخل ندفع به من أجل أن نحقق المساواة". ومع ذلك، ترى "ندى" أن المشكلة الكبرى تتمثل في غياب الإرادة السياسية الحقيقية على مستوى الدول كافة، وسط ثقافة ذكورية حتى في أكثر البلاد تقدماً، وتقول ندى "حتى في دول مثل السويد والدنمارك لم تتحقق فيها المساواة الجوهرية، لأنهم يهتمون فقط بالمساواة في المجال العام وليس الخاص، المساواة الجوهرية تبدأ من المجال الخاص من داخل الأسرة وتعامل الأفراد وهل المساواة متحققة بينهم أم لا، عند تطبيقها داخل الأسرة سنكون قادرين على الدفع ناحية المساواة الجوهرية وهي تشمل العدالة والإنصاف".

الإرادة السياسية الحقيقية، هي جوهر تحقيق مبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة كما تشير "منى"، قائلة إن ما يحتاجه المجتمع لتطبيق المساواة هو إرادة الحكومات وقدرتها على تنفيذ ذلك، إضافة إلى قدرة المنظمات النسوية على الضغط لتحقيق المكاسب وكف الضرر، وتضيف منى "الأمر يختلف من دولة إلى أخرى حسب موازين القوة فيها، وحسب أوضاع النساء في كل دولة ومدى ثقافة المجتمع الموجودة فيه وقوة منظمات المجتمع المدني، وإلى أي مدى الحكومات جادة ومنحازة بشكل حقيقي لتحقيق قيم العدالة والإنصاف والمساواة".