حذّر 255 مستثمراً يهودياً أمريكياً، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من وقف استثماراتهم في حال مضَت الحكومة في قوانين تحدّ من سلطة القضاء.

وجاء في نص الرسالة التي سُرّبت إلى وسائل إعلام إسرائيلية: "لدينا مكاتب في إسرائيل توظّف عدداً كبيراً من المواطنين، ونستثمر بشكل كبير في الدولة، وشركاتنا تعتمد استراتيجياً على إسرائيل".

وأضافت: "نودّ أن نُعرِب عن استيائنا العميق من التغييرات المقترحة على النظام القضائي والقانوني في البلاد، نحن ندرك أنه لا نظام مثالي، وأن كثيرين يشعرون بالحاجة إلى إصلاح النظام".

واستدركت: "مع ذلك، نعتقد أن نظام المحاكم المستقلّ حقّاً أمر ضروري للديمقراطية، فضلاً عن كونه حاسماً للأقليات والحقوق المدنية في إسرائيل".

وحذّرَت من أنه "سيشعر عديد من القادة في مجتمع الأعمال، بأنهم مُجبَرون على إعادة تقييم اعتمادهم على إسرائيل وجهةً استراتيجيةً للاستثمار، وتوفير المواهب، وبناء المراكز الهندسية، والحفاظ على الملكية الفكرية، كما سيصبح من الصعب بشكل متزايد الدفاع عن إسرائيل والدفاع عنها دولياً".

وحثت نتنياهو "على التباطؤ، وأخذ الوقت الكافي للنظر بعناية في الخيارات، واعتماد الإصلاحات الضرورية فقط بناءً على إجماع واسع، مع الحفاظ على الضوابط والتوازنات ذات المغزى".

ووُجّهَت الرسالة إلى نتنياهو يوم الأحد، حسب وسائل إعلام إسرائيلية. وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري العبري الاثنين، إن 255 مستثمراً يهودياً أمريكياً وقّعوا الرسالة.

وشهدت الأيام الأخيرة كثيراً من الاحتجاجات من قطاعات مختلفة في المجتمع الإسرائيلي واليهودي الأمريكي، ضد قوانين تدفع بها الحكومة للحدّ من سلطة القضاء.

ويحتجّ عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعياً في إسرائيل ضد القوانين التي ينظر بها الكنيست، دون أن تلوح في الأفق إمكانية لعدول الحكومة عنها.