أفرجت إسرائيل الاثنين عن الأسير فؤاد الشوبكي أكبر الأسرى الفلسطينيين سنّاً الملقب بـ"شيخ الأسرى".

وأُفرجَ عن الشوبكي (83 عاماً) من سجن عسقلان وسط إسرائيل، ووصل بسيارة إسعاف إلى معبر ترقوميا غربي مدينة الخليل (جنوب) الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل، حيث كان في استقباله عائلته ونشطاء ومسؤولون فلسطينيون.

وفور الإفراج عنه دعا الشوبكي في تصريحات صحفية إلى "العمل للإفراج عن الأسرى".

وأضاف: "لا أحد معنا إلا الله، الأسرى في ثورة دائمة وهم شهداء مع وقف التنفيذ".

وأعدّت حركة فتح برنامجاً لاستقبال الشوبكي، يبدأ بإجراء فحوصات طبية له فور وصوله إلى مدينة رام الله، ثم زيارة ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

ووُلد الشوبكي في 12 مارس/آذار 1940 في غزة، وحصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة المصرية.

ووفق نادي الأسير الفلسطيني يعاني الشوبكي "مشكلات صحية مزمنة، وفي السنوات القليلة الماضية أصبح يعتمد على رفاقه الأسرى في تلبية احتياجاته".

وحسب منشورات النادي، كان الشوبكي مسؤولًا عن الإدارة المالية المركزية العسكرية في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ولازم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في تنقلاته بمختلف الدول العربية، وعاد إلى أرض فلسطين عام 1995 عقب توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993.

وفي 3 يناير/كانون الثاني 2002 نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في عُرض البحر الأحمر سيطر فيها على السفينة "كارين A"، وقال إنها كانت تحمل معدّات عسكرية، قيل إنها مرسلة إلى الفلسطينيين.

واتهمت إسرائيل الشوبكي بالمسؤولية المباشرة عن السفينة واعتبرته العقل المدبّر لتمويلها ومحاولة تهريبها، فاعتقلته السلطة الفلسطينية بسجن أريحا عام 2002 تحت حراسة بريطانية-أمريكية.

وفي 14 مارس/آذار 2006 اقتحم الجيش الإسرائيلي السجن واعتقله إلى جانب أسرى آخرين بينهم الأمين العامّ للجبهة الشعبية أحمد سعدات. ​​​​​​