سياسة
2 دقيقة قراءة
لجنة دعم الصحفيين: إسرائيل استهدفت 215 صحفياً في الضفة والقدس خلال 2022
قالت "لجنة دعم الصحفيين"، إن إسرائيل استهدفت 215 صحفياً فلسطينياً في الضفة الغربية ومدينة القدس خلال عام 2022، وأكّدَت أن الاحتلال ما زال يستخدم يومياً جميع أشكال أسلحته المحرمة دولياً ضد الفلسطينيين عموماً والصحفيين خصوصاً.
لجنة دعم الصحفيين: إسرائيل استهدفت 215 صحفياً في الضفة والقدس خلال 2022
لجنة دعم الصحفيين: شهر مايو/أيار الماضي شهد أعلى نسبة استهداف وإصابة بحق الصحفيين/ صورة: AFP
13 مارس 2023

قالت لجنة حقوقية عربية الاثنين، إن إسرائيل استهدفت 215 صحفياً فلسطينياً في الضفة الغربية ومدينة القدس خلال عام 2022.

جاء ذلك في بيان صدر عن "لجنة دعم الصحفيين" (مقرّها بيروت) بمناسبة "يوم الجريح الفلسطيني" الذي يوافق 13 مارس/آذار من كل عام.

وذكرت اللجنة أن الصحفيين الفلسطينيين "يعملون في ظروف خطيرة بفعل الاستهداف المتواصل من الاحتلال الإسرائيلي، إذ استهدف أكثر من 215 صحفياً في الضفة والقدس العام الماضي".

وأردفت: "ما زال الاحتلال يستخدم يوميا جميع أشكال أسلحته المحرمة دولياً ضدّ الفلسطينيين عموماً والصحفيين خصوصاً، بما يرفع إحصائيات الشهداء والجرحى".

وأوضحت اللجنة أن "الجيش الإسرائيلي يستخدم الرصاص الحي والمطاطي والإسفنجي وقنابل الغاز السامّ والرش بغاز الفلفل والقنابل الصوتية لمنع الصحفيين من التغطية".

وذكرت أن تلك الإجراءات أدّت إلى "إصابة عدد من الصحفيين بجروح وإعاقات مستديمة أثّرت على عملهم المهنيّ رغم ارتداء غالبيتهم الدرع الصحفية وعليها إشارة (صحافة-press)".

وأشارت إلى أن "شهر مايو/أيار الماضي شهد أعلى نسبة استهداف وإصابة بحقّ الصحفيين، إذ بلغ إجمالي عدد المصابين نحو 54 صحفياً بالقدس والضفة".

ولفتت اللجنة إلى أن "محاولات الاحتلال المستمرة في استهداف الصحفيين وملاحقتهم تأتي لتكبيل الصحافة وكبت الحريات الإعلامية وثني الصحفيين عن مواصلة دورهم في فضح الجرائم".

وطالبت المؤسسات الرسمية والحقوقية بـ"تسليط الضوء على معاناة الجريح الصحفي الفلسطيني وتقديم الرعاية له"، داعية إياهم إلى العمل على "محاسبة الاحتلال على جرائمه بحقّهم".

وناشدت اللجنة المؤسسات الدولية بضرورة "التدخل لوقف سياسة استهداف الصحفيين، فضلاً عن توفير الحماية لهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي".

وعام 1968 أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات مرسوماً رئاسياً يقضي بتحديد يوم 13 مارس/آذار من كل عام يوماً للجريح الفلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us