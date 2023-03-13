سياسة
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بمساعدة الكونغرس.. بايدن يتعهد بالحفاظ على النظام المصرفي بعد انهيار بنكَين
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيطلب من الكونغرس تعزيز القوانين الناظمة لعمل البنوك، في أعقاب إفلاس بنكين في ظرف ثلاثة أيام، داعياً الأمريكيين إلى أن "يثقوا" بالنظام المصرفي "الآمن"، إثر أكبر واقعة انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية عام 2008.
بمساعدة الكونغرس.. بايدن يتعهد بالحفاظ على النظام المصرفي بعد انهيار بنكَين
بعد انهيار بنكَين.. بايدن يُلقي باللوم على الرأسمالية ويتعهَّد بالحفاظ على النظام المصرفي / صورة: AA
13 مارس 2023

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن النظام المصرفي الأمريكي "آمن"، وتَعهَّد بتشديد اللوائح المصرفية بعد اضطرار الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة إلى التدخُّل بسلسلة من الإجراءات الطارئة على أثر انهيار بنكَي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر"، في ما ينذر بوقوع أزمة أوسع.

وقال بايدن: "بإمكان الأمريكيين أن يثقوا بأن النظام المصرفي آمن. ودائعكم ستكون موجودة عندما تحتاجون إليها".

وأشار بايدن إلى أن مديري البنوك سيُقالون وسيخسر المستثمرون أموالهم، وقال: "لقد خاطروا عن علم، وعندما لا تكون قادراً على التعامل مع المخاطر، تخسر الأموال. هكذا تعمل الرأسمالية".

كما تَعهَّد بايدن بوضع لوائح تنظيمية جديدة بعد أكبر واقعة انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية عام 2008.

وقال: "سأطلب من الكونغرس والجهات التنظيمية المصرفية تشديد قواعد عمل البنوك لتقليل احتمال حدوث هذا النوع من الإخفاق المصرفي مرة أخرى، وحماية وظائف الأمريكيين".

كانت الإدارة الأمريكية تدخلت أمس الأحد بسلسلة من تدابير الطوارئ لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي. وبعد مطلع أسبوع حافل بالأحداث، قالت الجهات التنظيمية الأمريكية إن عملاء البنك المفلس سيتمكنون من الوصول إلى ودائعهم بدءاً من الاثنين، كما أنشأت الجهات التنظيمية منشأة جديدة حتى يمكن للمصارف الحصول على تمويلات الطوارئ.

كذلك اتخذ المركزي الأمريكي قراراً ليتيسّر على البنوك الاقتراض منه في حالات الطوارئ. وتحركت الجهات التنظيمية بسرعة أيضاً لإغلاق بنك سيغنتشر الذي يتخذ من نيويورك مقراً له والذي تَعرَّض لضغوط خلال الأيام القليلة الماضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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