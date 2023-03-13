أعرب السفير التركي لدى أثينا جاغاطاي أرجياس، عن شكره فريق البحث والإنقاذ اليوناني لإسهاماتهم في جهود الإغاثة والنجدة بولاية هاطاي المتضررة من الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي البلاد.

وأجرى أرجياس برفقة وزير أزمة المناخ والحماية المدنية اليوناني كريستوس ستيليانيديس، زيارة لمقر وحدة الاستجابة للكوارث الخاصة اليونانية بالعاصمة أثينا.

وقدّم السفير التركي درع شكر للفريق اليوناني الذي أنقذ 5 أشخاص من تحت الأنقاض.

وكان الفريق اليوناني تَوجَّه إلى تركيا في اليوم نفسه الذي وقعت فيه الزلازل.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبيَّ تركيا وشماليَّ سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دماراً ماديّاً هائلا.​​​​​​ً​