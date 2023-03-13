سياسة
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مفوض أممي يدعو إلى توفير موارد أفضل لمتضرري زلازل تركيا وسوريا
دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في أعقاب زيارة استغرقت خمسة أيام للمناطق المتضررة من الزلازل في تركيا وسوريا، إلى توفير موارد أفضل للمتضررين من الكارثة حتى يتمكنوا من بدء إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم.
مفوض أممي يدعو إلى توفير موارد أفضل لمتضرري زلازل تركيا وسوريا
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي خلال زيارته هاطاي جنوبي تركيا / صورة: AA
13 مارس 2023

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إلى تقديم مزيد من المعونة للمتضررين من كارثة الزلازل في تركيا وسوريا.

وقالت المفوضية السامية في بيان الاثنين، إن غراندي اختتم زيارة استغرقت خمسة أيام إلى المناطق المتضررة من الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا.

وأشارت إلى أن غراندي التقى عدداً من الناجين والمتضررين بالإضافة إلى العاملين في المجال الإنساني الذي يقدمون الدعم العاجل للمحتاجين.

وقال غراندي: "مستوى الدمار والخراب يبعث على الصدمة، وهو كارثي في كثير من الأماكن. لقد تَكبَّد ملايين الأشخاص خسائر وإصابات وصدمات نفسية، وتَعرَّض كثيرون آخرون للنزوح بسبب هذا الحدث المأساوي والمروع"، حسب البيان.

وأضاف غراندي: ”الاحتياجات على الأرض في كلا البلدين هائلة ويجب توفير موارد أفضل للاستجابة".

وتابع: "في حين أن من الضروري التفكير في الجهود طويلة المدى ودعمها، تظهر حاجة إلى مزيد من المعونة الإنسانية والموارد التي تساعد على التعافي المبكر حتى يتمكن السكان من بدء إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم".

وقال غراندي: ”لقد دأبت على زيارة سوريا بانتظام منذ ما يقرب من 20 عاماً، لكنني لم أرَ قط مثل هذه المستويات من الحرمان والبؤس في أي مكان زرته".

وتابع: "إنه لمن غير المعقول أن يُترَك كثير من الأشخاص وليس لديهم سوى القليل جدّاً لفترة طويلة. إنهم يحتاجون ويستحقون مزيداً من الدعم".

وأردف: "تكثيف أنشطة الإغاثة والتعافي المبكّر في جميع أنحاء البلاد اليوم يُعتبر ضرورة إنسانية. كما يُعتبر الوصول إلى جميع المحتاجين أينما كانوا أمراً بالغ الأهمية".

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلّف دماراً ماديّاً هائلاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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