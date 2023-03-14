سياسة
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رئيس مستوطنة إسرائيلية يأمر بإنزال العرب من الحافلات
وجّه مئير روبنشتاين رئيس مستوطنة "بيتار عيليت" (10 كم جنوب مدينة القدس)، بإنزال الركاب العرب من الحافلات حتى لو كانوا يحملون بطاقة الهوية الزرقاء، وهي هوية إقامة دائمة تُعطى للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية.
رئيس مستوطنة إسرائيلية يأمر بإنزال العرب من الحافلات
مئير روبنشتاين رئيس مستوطنة "بيتار عيليت" وجّه بإنزال الركاب العرب من الحافلات / صورة: صحافة إسرائيلية
14 مارس 2023

قال رئيس مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية، إنه وجّه بإنزال الركاب العرب من الحافلات حتى إن كانوا يحملون بطاقة الهوية الزرقاء، وهي هوية إقامة دائمة تُعطى للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مئير روبنشتاين رئيس مستوطنة "بيتار عيليت" (10 كم جنوب مدينة القدس)، لموقع "سكوبيم" التابع للمتشددين اليهود (حريديم)، وفقاً لما نقله موقع "والا" العبري.

وقال روبنشتاين: "أمرت بإنزال الركاب العرب من الحافلات حتى لو كانت لديهم بطاقات هوية زرقاء".

وأضاف أنه أصر على قراره رغم طلب الشرطة ووزارة الدفاع الإسرائيلية التراجع عن القرار.

وتابع: "وقّفنا الحافلات على مدخل المدينة (المستوطنة) وأنزلنا منها عشرات الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات الهوية الزرقاء".

والخميس، صدرت تعليمات لسكان "بيتار عيليت" بالبقاء في منازلهم خوفاً من تسلل فلسطيني إلى المدينة، بعد العثور على عبوة ناسفة في حقيبة تُرِكت داخل حافلة بالمستوطنة.

والعام الماضي، اعتُقل روبنشتاين للاشتباه في تورطه بجريمة قتل في القدس عام 1990، لكن أُفرِج عنه لاحقاً لعدم كفاية الأدلة، حسب المصدر ذاته.

وخلال الآونة الأخيرة، تصاعد النهج العنصري لليمين الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين بالضفة الغربية، ما تجلى في هجومين على الأقل شنّهما مستوطنون في فبراير/شباط الماضي ​​​​​​​على بلدة حوارة شمالي الضفة وأسفرا عن مقتل فلسطيني وإصابة العشرات، فضلاً عن إحراق منازل وسيارات وممتلكات، وسط إدانات عربية ودولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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