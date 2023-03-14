اتهم وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، الاثنين، مجموعة فاغنر المسلّحة الروسية بتشجيع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا لمعاقبة الدول الأوروبية على دعم أوكرانيا.

قال الوزير في بيان "إن الزيادة المتسارعة في ظاهرة الهجرة من السواحل الإفريقية تمثل أيضاً، بشكل كبير، جزءاً من استراتيجية واضحة للحرب الهجين التي تطبقها مجموعة فاغنر (...) مستخدمة نفوذها الكبير في الكثير من الدول الإفريقية".

وأضاف: "كما أدرك الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والغرب أن الهجمات السيبرانية هي جزء من المواجهة العالمية التي فتحتها الحرب في أوكرانيا، يجب أن يدركوا الآن أن الجبهة على جنوب أوروبا تصبح أكثر خطورة كل يوم".

وحذر من أن "الهجرة غير المنضبطة والمتواصلة (...) أصبحت وسيلة لضرب أكثر الدول عرضة، وفي مقدمتها إيطاليا، وخياراتها الجيوستراتيجية".

ووفق وزارة الداخلية، وصل أكثر من 20 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ مطلع العام، مقارنة بنحو 6 آلاف مهاجر خلال الفترة نفسها من العام 2022 و 2021. وتصل غالبية هؤلاء من سواحل شمال إفريقيا في قوارب مكتظة معرِّضين حياتهم للخطر.

وتنشط مجموعة فاغنر التي يتزعمها يفغيني بريغوجين في أوكرانيا بالإضافة إلى الكثير من الدول الإفريقية مثل جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي.

كذلك أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني عن قلقه الاثنين، على هامش زيارته لإسرائيل، "لأن الكثير من المهاجرين يصلون من مناطق تسيطر عليها مجموعة فاغنر".

وفاز اليمين المتطرف في انتخابات سبتمبر/أيلول، باعتماده نهجاً مناهضاً للهجرة، وباتت زعيمته جورجيا ميلوني رئيسة الحكومة منذ ذلك الحين.

وتدعم إيطاليا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" بقوة، أوكرانيا منذ بداية الهجوم العسكري الروسي، وقدمت لها مساعدات عسكرية.