قال مسؤول دفاعي أسترالي، الثلاثاء، إن برنامجاً للغواصات التي تعمل بالطاقة النووية بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا سيتكلف ما يصل إلى 368 مليار دولار أسترالي (245 مليار دولار) على مدى الثلاثين عاماً المقبلة، ليُصبح بذلك أكبر برنامج دفاعي في تاريخ أستراليا.

وكشف زعماء الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، الاثنين، عن تفاصيل خطة لتزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية، في تحرك كبير "لمواجهة طموحات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي"، وفق وكالة رويترز.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن البرنامج سيبدأ باستثمار قيمته ستة مليارات دولار أسترالي (أربعة مليارات دولار) على مدى أربع سنوات لتوسعة قاعدة غواصات رئيسية وأحواض بناء الغواصات في البلاد إلى جانب تدريب العمالة الماهرة.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن التكلفة الإجمالية لبرنامج الغواصات تقدّر بـ268 مليار دولار أسترالي وستصل إلى 368 ملياراً بحلول 2055، أي ما يعادل حوالي 0.15% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.

وتشمل هذه القيمة التقديرية تكلفة بناء الغواصات وما يرتبط بها من بنية تحتية وتدريب.

وسيجري تسليم أول غواصة أسترالية من فئة (إس.إس.إن-أوكوس)، وهو الاسم الذي أطلق على الفئة الجديدة من الغواصات، في عام 2042 وسيجري بناء واحدة كل ثلاث سنوات حتى يصل عدد الأسطول إلى ثمانية.

في وقت سابق، ذكر بيان مشترك أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، صدّقوا على خطط من أجل ما يسمى مشروع أوكوس، الذي أُعلن عنه لأول مرة في عام 2021، في قاعدة سان دييجو البحرية بولاية كاليفورنيا، الميناء الرئيسي للأسطول الأمريكي في المحيط الهادي.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تعتزم أن تبيع إلى أستراليا، بموجب الاتفاق، ثلاث غواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية من فئة فرجينيا التي تنتجها شركة جنرال ديناميكس في أوائل العقد الثالث من القرن الحالي، مع إمكانية شراء غواصتين أخريين إذا لزم الأمر.

وشدّد بايدن في الحفل الذي أقيم في سان دييجو على أن الغواصات ستعمل بالطاقة النووية لكنها لن تكون مزودة بأسلحة نووية، وقال "هذه الغواصات لن تحمل أسلحة نووية من أي نوع".

وقال مسؤول أمريكي إنه بموجب الاتفاق أيضاً، سيجري نشر قوة من الغواصات الأمريكية والبريطانية في غرب أستراليا للمساعدة في تدريب الطواقم الأسترالية وتعزيز الردع. وذكر البيان المشترك أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستبدآن نشر الدوريات بالتناوب بحلول أوائل عام 2027.

وقال مسؤولون إن المرحلة الأولى من الخطة بدأت بالفعل.

وندّدت الصين بمشروع أوكوس قائلة إنه عمل غير قانوني لنشر السلاح النووي. ولدى إطلاق الشراكة أثارت أستراليا أيضاً استياء فرنسا بعد أن ألغت، بصورة مفاجئة، صفقة لشراء غواصات تقليدية فرنسية.