سياسة
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الأولى من نوعها.. السعودية تبدأ تجربة تقنية جديدة لتبريد الطرق
بدأت الهيئات المختصة في السعودية بتجربة تقنية جديدة لتبريد الطرق، سعياً منها لتوفير بيئة أكثر راحة، في ظل الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة في المملكة.
الأولى من نوعها.. السعودية تبدأ تجربة تقنية جديدة لتبريد الطرق
الأولى من نوعها.. السعودية تبدأ تجربة تقنية جديدة لتبريد الطرق / صورة: AA
14 مارس 2023

أعلنت الهيئة العامة للطرق السعودية عن البدء بتجربة تقنية جديدة لـ"تبريد الطرق" في المملكة.

وقالت الهيئة في منشور على تويتر، الاثنين، إنه "بالشراكة مع وزارة البلدية.. البدء في تجربة الدراسة البحثية الخاصة بتبريد الأسطح الاسفلتية".

وأوضحت أنه جرى استخدام هذه التجربة لأن "الطرق تمتص الحرارة أثناء النهار، وتصل درجة حرارتها في بعض الأحيان إلى 70 درجة مئوية، كما تعيد الطرق علمياً إطلاق هذه الحرارة ليلاً، مما يسبب ظاهرة علمية (...) تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة وتلوث الهواء".

وأضافت أنه لمعالجة هذه الظاهرة "جرى البدء في تجربة استخدام ما يعرف بالأرصفة الباردة، وهي عبارة عن عدة مواد محلية الصنع قادرة على امتصاص كميات أقل من الأشعة الشمسية، وعكس الأشعة، وبالتالي تكون درجة حرارة سطحها أقل من الأرصفة التقليدية".

وتابعت أن هناك عدة أهداف لهذه التجربة وهي "خفض درجة الحرارة في الأحياء والمناطق السكنية، وتقليل الطاقة المستخدمة في تبريد المباني وتقليل آثار تغير المناخ".

وأشارت إلى أن "هذه التقنية تُسهِم في توفير بيئة أكثر راحة في مناطق الانتظار والمناطق التي يتجمع فيها الناس".

ولم تذكر الهيئة طبيعة المواد المستخدمة، لكنها لفتت إلى أنها "أول تجربة على طرق المملكة في نوعها".

وأكدت أن تجربة التقنية الجديدة تأتي "ضمن حزمة من التجارب العلمية التي يجري تنفيذها بهدف الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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