سياسة
3 دقيقة قراءة
متحدث الرئاسة التركية يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي الثلاثاء
قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، إنه سيلتقي المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في واشنطن، الثلاثاء، لتناول سلسلة من القضايا التي تهم البلدين، بما في ذلك ملف انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو.
متحدث الرئاسة التركية يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي الثلاثاء
متحدث الرئاسة التركية يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي الثلاثاء. / صورة: إعلام تركي
14 مارس 2023

قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، إنه سيلتقي المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في واشنطن، الثلاثاء.

ولفت في تصريح صحفي، الاثنين، إلى أن اللقاء سيتناول سلسلة من القضايا التي تهم البلدين، بما في ذلك ملف انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأعرب عن اعتقاده بأنه لا يوجد سبب يمنع ضمان عضوية السويد وفنلندا في الناتو خلال قمة الحلف هذا الصيف.

وأكد أنهم سيستمرون في التواصل مع المسؤولين الأتراك أيضاً في هذا الإطار، وليس مع فنلندا والسويد فحسب.

في وقت سابق الاثنين، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن تركيا والولايات المتحدة بحاجة إلى "محادثة استراتيجية" جيوسياسية أكبر ، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على "الاحترام المتبادل" و "المصالح المشتركة".

وأردف قالن "فيما يتعلق بمصالح الأمن القومي التركي، لدينا بعض القضايا في تلك البلدان (السويد وفنلندا) لأن تنظيم PKK الإرهابي، والمنظمات الإرهابية المختلفة وكذلك جماعة فتح الله كولن الإرهابية، المسؤولة عن محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموزا (2016) قد ترسخت جذورها لا سيما في السويد ".

وفي إشارة إلى محادثاته السابقة مع نظرائه السويديين قبل عام والتي أثار خلالها مخاوف تركيا الأمنية، قائلاً: "لم يفهموا في البداية عمق وجودهم (المنظمات الإرهابية) في بلدانهم".

وقال "أعتقد أننا في وضع أفضل بكثير الآن مما كنا عليه قبل عام"، مضيفاً أن السويد تقول إنها "تحتاج إلى بعض الوقت لوضع الإطار القانوني اللازم لمقاضاة هذه المنظمات"، مشيراً إلى مشروع قانون الإرهاب الجديد في السويد الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو/حزيران.

وشدد قالن إنه "بمجرد استيفاء هذه الشروط (المطلوبة من السويد)، ستمضي عملية الانضمام قدماً".

وفي 28 يونيو/ حزيران 2022، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us