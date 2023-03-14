صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحول دون عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلا في حال عدم الكفاءة الجسدية أو العقلية.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية الخاصة، إنه جرى في وقت متأخر من مساء الاثنين، تمرير مشروع القانون بأغلبية 61 مقابل 51 من أصل 120 نائباً بالكنيست.

ويحتاج مشروع القانون إلى المرور بثلاث قراءات في الكنيست حتى يصبح نافذاً.

ويقضي مشروع القانون بأنه لا يمكن عزل رئيس الوزراء إلا في حالة اعتباره عاجزاً جسدياً أو نفسياً عن أداء مهامه، ولا يجوز للمحكمة العليا توجيه انتقادات قضائية بشأن هذه القضية.

ووفق مشروع القانون، سيكون من الممكن إعلان عزل رئيس الوزراء فقط بأغلبية 90 عضواً في الكنيست.

واحتل مشروع القانون عناوين الصحف مرة أخرى مؤخراً، بعد أن طلب قضاة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) من المستشارة القضائية غالي بيهاريف ميارا، تبرير سبب عدم عزل نتنياهو بسبب المحاكمة الجارية ضده في قضايا فساد.

وفي 24 مايو/أيار 2020، بدأت محاكمة نتنياهو في 3 قضايا تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، ويقول منتقدوه إنه يعمل حالياً من خلال ما تسمى خطة "إصلاح القضاء" على محاولة التأثير في سير المحاكمة.