سياسة
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رقم قياسي.. تسجيل 320 اعتداءً على الصحفيين بألمانيا في 2022
شهدت ألمانيا عدداً قياسياً من الاعتداءات على الصحفيين في عام 2022، وفقاً للأرقام الرسمية المعلنة يوم الاثنين. ولطالما طالبت جمعيات الصحفيين الألمان بتوفير تدابير سلامة وحماية أفضل وانتقدت السلطات لعدم إجراء تحقيقات شاملة في الاعتداءات على الصحفيين.
رقم قياسي.. تسجيل 320 اعتداءً على الصحفيين بألمانيا في 2022
رقم قياسي.. تسجيل 320 اعتداءً على الصحفيين بألمانيا في 2022. / صورة: AA Archive
14 مارس 2023

شهدت ألمانيا عدداً قياسياً من الاعتداءات على الصحفيين في عام 2022، وفقاً للأرقام الرسمية المعلنة.

وسجّلت الشرطة الألمانية 320 عملاً إجرامياً ارتُكب ضد إعلاميين العام الماضي، من بينها 46 هجوماً عنيفاً، و41 تهديداً، و31 حالة تتعلق بإلحاق أضرار بالممتلكات.

ونشرت وزارة الداخلية هذه الأرقام ردّاً على سؤال برلماني من حزب اليسار المعارض.

وتعرض العديد من الصحفيين للتهديد والاعتداء أثناء تغطيتهم للمظاهرات من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة أو غيرها من الجماعات المتطرفة في البلد الأوروبي.

كما جرى تسجيل أكثر من 60 هجوماً من هذا القبيل خلال الاحتجاجات ضد عمليات الإغلاق والقيود المفروضة أثناء جائحة كورونا.

جدير بالذكر أنه لطالما طالبت جمعيات الصحفيين الألمان بتوفير تدابير سلامة وحماية أفضل وانتقدت السلطات لعدم إجراء تحقيقات شاملة في الاعتداءات على الصحفيين.

ويقول الخبراء إن الأرقام الفعلية للهجمات والتهديدات والإهانات ضد الصحفيين قد تكون أعلى من المذكور بكثير، حيث لا يجري التحقيق في العديد منها بشكل صحيح أو تسجيلها في الإحصاءات الرسمية.

في عام 2021، كان هناك 276 اعتداءً موثّقاً ضد الصحفيين في ألمانيا، ارتفاعاً من 260 حادثة مسجّلة في عام 2020.

وكانت الشرطة قد أبلغت عن 104 اعتداءات في 2019 و93 حالة في 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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