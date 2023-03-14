قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن العالم بحاجة إلى استمرار مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، أن المفاوضات بشأن مبادرة الحبوب والمتواصلة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة من تركيا والأمم المتحدة، تواجه "لحظة حاسمة".

وأوضح أن واشنطن تأمل تمديد المبادرة قبل انتهاء صلاحيتها في 18 مارس/آذار الجاري.

واعتبر برايس أن العالم بحاجة إلى المبادرة التي قال إنها سمحت بشحن الحبوب إلى الدول النامية وساعدت في خفض أسعار المواد الغذائية، واصفاً إياها بأنها "أداة مهمة في وقت حرج".

والاثنين، أعلنت روسيا موافقتها على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 60 يوماً فقط.

وفي 22 يوليو/تموز 2022 شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.