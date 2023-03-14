رغم خروجهم من تحت أنقاض الزلزال، أصر رياضيون أتراك على تمثيل بلادهم في فعالية عالمية استضافتها قطر.

وشارك ثلاثة من لاعبي الفريق التركي ممن خرجوا من أنقاض الزلزال في مدينة قهرمان مرعش جنوبي البلاد، في بطولة "كأس العالم لرماية الشوزن 2023" والتي أقيمت بالدوحة بين 6 ـ 12 مارس/آذار الجاري.

وضم الفريق التركي التابع لاتحاد الرماية والصيد 8 لاعبين، محققاً نجاحات في عدد من التصفيات بالبطولة التي ضمت 465 رامياً ورامية، يمثلون 63 دولة، من ضمنهم 30 بطلاً أولمبياً وعالمياً.

واستطاع التركي أوغوزان توزون حصد ذهبية فردي الرجال لمسابقة التراب ضمن بطولة كأس العالم للشوزن 2023.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت الكارثة التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش، بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّفت دماراً مادياً ضخماً في 11 ولاية تركية.

إصرار على تمثيل تركيا

وفي مقابلات مع وكالة الأناضول، قدم الرماة الأتراك إنجازاتهم في كأس العالم للرماية التي أقيمت في قطر هدية للشعب التركي.

وكانت روميسا بيلين كايا وصفية ساريتورك تيميزدمير ومحمد سيحون كايا، من بين هؤلاء الرياضيين الذين فقدوا العديد من أقاربهم ودُمرت منازلهم وكانت سياراتهم تحت الأنقاض في الزلازل.

ورغم توجيه الدولة للرياضيين من ضحايا الزلزال بعدم المشاركة بسبب أوضاعهم النفسية، فإنهم أصروا على تمثيل تركيا في البطولة مع زملائهم الرماة.

وقالت تيميزدمير إن منزلها دمر في الزلزال وإن سيارتها كانت تحت الأنقاض.

وذكرت أنها تمكنت من إنقاذ حقيبتها التدريبية وبندقيتها الرياضية التي كانت في صندوق سيارتها، وأضافت أنها تعتز بهذه البندقية لكونها مهداة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت: "لو أنني خسرت بندقيتي لما كنت هنا الآن، أقول ذلك رغم أن دولتنا أعطتنا كامل الخيار بعدم المشاركة في المنافسة مراعاة لظروفنا".

وأضافت: "الجميع يعلم أن ما نمر به صعب للغاية.. نحن في حالة نفسية سيئة حقاً.. بذلنا قصارى جهدنا هنا وحصلنا على نتائج جيدة".

الرياضية التركية قالت: "تأهلنا جميعاً إلى دورة الألعاب الأوروبية وطامحون في العودة إلى بلادنا بنتائج جيدة نهديها لوطننا".

رياضيون من تحت أنقاض الزلزال

من جانبه، قال الرياضي التركي أوغوزان توزون إن الفريق الوطني للرماية استعد للمشاركة في هذه البطولة في ظل ظروف صعبة بسبب الزلازل.

وفي إشارة إلى أنهم حصلوا على ما يريدون رغم كل الظروف، قال توزون: "كانت منافسة جيدة لي، وأعادت إلينا الحماسة وروح الاستعداد ليستمر أداؤنا المتصاعد حتى المشاركة في الأولمبياد".

ومعرباً عن شكره لاتحاد الرماية التركي وقادة الدولة على دعمهم، قال توزون: "أقدم الميدالية الذهبية التي فزت بها لجميع مواطنينا المتضررين من الزلزال".

بينما أعربت الرامية بيلين كايا عن تعازيها لمن فقدوا أرواحهم، وقالت: "فقدنا كل شيء في الزلزال ونشكر اتحادنا على دعمهم".

وأضافت: "أردنا المجيء إلى هنا لتمثيل بلدنا، وها نحن نعود بنتائج طيبة ونقدم لبلدنا ميدالية ذهبية والمركز الرابع".

من جانبه، قال عمر سيفي أكتولون نائب رئيس الاتحاد التركي للرماية والصيد، إننا "قدِمنا إلى قطر مع 8 رياضيين، ثلاثة منهم جاؤوا من قهرمان مرعش، واثنان كانا تحت حطام الزلزال".

وأوضح المسؤول الرياضي أن اللاعبين بذلوا جهداً جباراً لتمثيل تركيا بأفضل طريقة في مونديال الرماية، مشيراً إلى أن بطولة قطر كانت جميلة وأدت غرضها.

وتابع: "نحن ممتنون للاعبينا، حيث حصلنا بفضلهم على ميدالية ذهبية وأضعنا الميدالية البرونزية بفارق نقطة واحدة.. قدم رياضيونا أداء جيداً للغاية ونقدم الميدالية التي حصلنا عليها لأمتنا".