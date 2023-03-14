سياسة
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بعد 3 سنين من بدء تفشيه.. الصحة العالمية تتوقع انتهاء وباء كورونا هذا العام
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في كلمة ألقاها عقب تكريمه في جامعة ميشغان الأمريكية، إنه "واثق" بأن جائحة كورونا "ستنتهي هذا العام".
بعد 3 سنين من بدء تفشيه.. الصحة العالمية تتوقع انتهاء وباء كورونا هذا العام
منظمة الصحة العالمية تتوقع انتهاء جائحة كورونا هذا العام / صورة: Reuters
14 مارس 2023

توقع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، انتهاء جائحة كورونا خلال عام 2023 الجاري.

وقال في كلمة ألقاها الاثنين، عقب تكريمه في جامعة ميشغان الأمريكية، إنه "واثق" بأن جائحة كورونا "ستنتهي هذا العام"، وهو ما سيؤدي إلى التخلي عن أنظمة الطوارئ الدولية التي فُرضت لمكافحة الوباء.

وأضاف: "واثق بأننا في مرحلة ما خلال هذا العام، سنكون قادرين على القول إن كورونا انتهت كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً وانتهت كجائحة".

جاءت تصريحات غيبريسوس بالتزامن مع مرور 3 سنوات على بداية تفشي فيروس كورونا حول العالم، متسبباً في ملايين الوفيات والإصابات.

وأشار خلال كلمته التي نشرت عبر تويتر، إلى أنه في11 مارس/آذار 2020: "أعلنت منظمة الصحة العالمية لأول مرة أن التفشي العالمي لفيروس كورونا، يمكن وصفه بأنه جائحة"، واصفاً تلك اللحظة بأنها كانت "بالغة الأهمية، ولفتت انتباه وسائل الإعلام العالمية".

في المقابل، نوه غيبريسوس إلى أن العالم "يعيش حالياً وقتاً أفضل بكثير مقارنة بالفترات السابقة للوباء".

وتابع: "لأول مرة، أصبح العدد الأسبوعي للوفيات المُبلّغ عنها أقل مما كان عليه عندما استخدمت منظمة الصحة العالمية لأول مرة كلمة جائحة للإشارة إلى انتشار الفيروس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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