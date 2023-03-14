سياسة
2 دقيقة قراءة
تراجع الأسهم الأوروبية تأثراً بانهيار مصرفَين أمريكيين
سجلت الأسهم الأوروبية، صباح اليوم الثلاثاء، انخفاضاً كبيراً، فيما تعمل السلطات على كبح تداعيات انهيار البنكين الأمريكيين "سيليكون فالي" و "سيغنتشر".
تراجع الأسهم الأوروبية تأثراً بانهيار مصرفَين أمريكيين
تراجع الأسهم الأوروبية تأثراً بانهيار مصرفَين أمريكيين / صورة: AFP
14 مارس 2023

تراجعت غالبية أسواق الأسهم الأوروبية بنسب متباينة في التعاملات الصباحية، الثلاثاء، مع استمرار المخاوف من تبعات إفلاس مصرفين أمريكيين، وظهور احتمالات لغلق بنوك جديدة في الولايات المتحدة.

ومنذ الجمعة، أغلق مصرفان أمريكيان وهما "سيليكون فالي" و "سيغنتشر"، ترتيبهما 16 و29 كأكبر البنوك الأمريكية من حيث الأصول بـ210 مليارات و110 مليارات دولار على الترتيب.

وتخشى أسواق الأسهم الأوروبية انتقال العدوى عبر الأطلسي، وظهور حالات ضعف لدى البنوك وسط هلع من جانب أصحاب الودائع في الأسواق الأمريكية.

وفي التعاملات المبكرة اليوم، انخفض مؤشر FTSE 100 القياسي في لندن 0.6% إلى 7503.85 نقطة مقارنةً بإغلاق جلسة أمس الاثنين.

وتصدّر بنك HSBC التراجعات اليوم، حيث انخفض 2.5% في التعاملات المبكرة، بعد يوم من إعلانه شراء الذراع البريطانية من بنك سيليكون فالي.

وفي منطقة اليورو، تراجع مؤشر Paris CAC 40 بنسبة 0.2% إلى 7001.31 نقطة، مع تراجع Credit Agricole بنسبة 1.4%.

في المقابل، ارتفع مؤشر داكس في فرانكفورت بنحو 0.1% إلى 14968.48 نقطة، لكن تراجع بنك كوميرتسبنك 0.8%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us