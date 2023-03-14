تراجعت غالبية أسواق الأسهم الأوروبية بنسب متباينة في التعاملات الصباحية، الثلاثاء، مع استمرار المخاوف من تبعات إفلاس مصرفين أمريكيين، وظهور احتمالات لغلق بنوك جديدة في الولايات المتحدة.

ومنذ الجمعة، أغلق مصرفان أمريكيان وهما "سيليكون فالي" و "سيغنتشر"، ترتيبهما 16 و29 كأكبر البنوك الأمريكية من حيث الأصول بـ210 مليارات و110 مليارات دولار على الترتيب.

وتخشى أسواق الأسهم الأوروبية انتقال العدوى عبر الأطلسي، وظهور حالات ضعف لدى البنوك وسط هلع من جانب أصحاب الودائع في الأسواق الأمريكية.

وفي التعاملات المبكرة اليوم، انخفض مؤشر FTSE 100 القياسي في لندن 0.6% إلى 7503.85 نقطة مقارنةً بإغلاق جلسة أمس الاثنين.

وتصدّر بنك HSBC التراجعات اليوم، حيث انخفض 2.5% في التعاملات المبكرة، بعد يوم من إعلانه شراء الذراع البريطانية من بنك سيليكون فالي.

وفي منطقة اليورو، تراجع مؤشر Paris CAC 40 بنسبة 0.2% إلى 7001.31 نقطة، مع تراجع Credit Agricole بنسبة 1.4%.

في المقابل، ارتفع مؤشر داكس في فرانكفورت بنحو 0.1% إلى 14968.48 نقطة، لكن تراجع بنك كوميرتسبنك 0.8%.