لقي 99 شخصاً مصرعهم في مالاوي على خلفية إعصار "فريدي" الذي ضرب البلاد للمرة الثانية خلال مدة لم تتعدَّ شهراً واحداً.

وأكّد المفوض في إدارة شؤون إدارة الكوارث تشارلز كاليمبا، حصيلة الوفيات في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا نيشن" المحلية الثلاثاء.

وقال كاليمبا للصحفيين إن "99 شخصاً على الأقل قُتلوا جرَّاء الإعصار، فيما لا يزال 16 في عداد المفقودين و134 يعانون إصابات خطيرة".

ووصل الإعصار الاستوائي "فريدي" للمرة الثانية إلى مالاوي، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي قادماً من موزمبيق.

ونتج عن الإعصار الذي ضرب البلدين لأول مرة نهاية فبراير/شباط الماضي، وفاة 136 شخصاً في مالاوي وموزمبيق.

وتسبب الإعصار في أثناء مروره بموزمبيق في تحطُّم أسطح المنازل، ودمار هائل وانهيارات طينية أجبرت السلطات على تعليق الدوام بالمدارس.