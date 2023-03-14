سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | مالاوي.. مصرع 99 شخصاً جراء إعصار "فريدي" الاستوائي
لقي 99 شخصاً مصرعهم في مالاوي على خلفية إعصار "فريدي" الذي ضرب البلاد للمرة الثانية خلال مدة لم تتعد شهراً واحداً. ووصل الإعصار الاستوائي "فريدي" للمرة الثانية إلى مالاوي، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي قادماً من موزمبيق.
شاهد | مالاوي.. مصرع 99 شخصاً جراء إعصار "فريدي" الاستوائي
مالاوي.. مصرع 99 شخصاً جراء إعصار "فريدي" الاستوائي. / صورة: AP
14 مارس 2023

لقي 99 شخصاً مصرعهم في مالاوي على خلفية إعصار "فريدي" الذي ضرب البلاد للمرة الثانية خلال مدة لم تتعدَّ شهراً واحداً.

وأكّد المفوض في إدارة شؤون إدارة الكوارث تشارلز كاليمبا، حصيلة الوفيات في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا نيشن" المحلية الثلاثاء.

وقال كاليمبا للصحفيين إن "99 شخصاً على الأقل قُتلوا جرَّاء الإعصار، فيما لا يزال 16 في عداد المفقودين و134 يعانون إصابات خطيرة".

ووصل الإعصار الاستوائي "فريدي" للمرة الثانية إلى مالاوي، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي قادماً من موزمبيق.

ونتج عن الإعصار الذي ضرب البلدين لأول مرة نهاية فبراير/شباط الماضي، وفاة 136 شخصاً في مالاوي وموزمبيق.

وتسبب الإعصار في أثناء مروره بموزمبيق في تحطُّم أسطح المنازل، ودمار هائل وانهيارات طينية أجبرت السلطات على تعليق الدوام بالمدارس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us