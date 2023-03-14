سياسة
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انهيار حاد.. الدولار الأمريكي عند 100 ألف ليرة لبنانية
سجلت الليرة في لبنان الثلاثاء أكبر انهيار لها بقيمة 100 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، في تعاملات الأسواق الموازية.
انهيار حاد.. الدولار الأمريكي عند 100 ألف ليرة لبنانية
تدهور غير مسبوق..انهيار الليرة اللبنانية عند 100 ألف مقابل الدولار الأمريكي / صورة: AFP
14 مارس 2023

تراجعت الليرة اللبنانية في تعاملات الأسواق الموازية (السوداء)، الثلاثاء، لمستوى قياسي غير مسبوق عند 100 ألف ليرة لكل دولار أمريكي واحد، مع استمرار الأزمات النقدية والمالية والاقتصادية والسياسية في البلاد.

ويباع الدولار في السوق الموازية اليوم ضمن نطاق 99 - 100.5 ألف ليرة، مقارنة بـ15 ألف ليرة لكل دولار لدى مصرف لبنان المركزي، حسب منصات بيع العملة في السوق الموازية.

وكان الدولار قد بيع أمس الاثنين في السوق السوداء بسعر 95 ألف ليرة، إلا أن استمرار الحاجة إلى النقد الأجنبي الشحيح، وهلع المواطنين من تراجع أكبر زاد من الطلب على العملة الأمريكية.

واعتباراً من اليوم، دخلت البنوك في لبنان إضراباً عن العمل احتجاجاً على استمرار صدور أحكام قضائية تقضي باسترداد ودائع لبعض المواطنين.

وتفرض مصارف لبنان منذ 2019، قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلاً عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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