سياسة
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إضراب بوسائل النقل الفرنسية الأربعاء احتجاجاً على مشروع إصلاح نظام التقاعد
قال وزير النقل الفرنسي كليمان بون إن يوم الأربعاء لن يكون "يوماً أسود" في وسائل النقل العام، حيث تدخل الاحتجاجات الشعبية على مشروع إصلاح نظام التقاعد يومها الثامن، في البلاد.
إضراب بوسائل النقل الفرنسية الأربعاء احتجاجاً على مشروع إصلاح نظام التقاعد
محطة مترو Gare de l'Est في باريس قبل بدء الإضراب في السابع من مارس/آذار  صورة: AFP
14 مارس 2023

قال وزير النقل الفرنسي كليمان بون إن يوم الأربعاء لن يكون "يوماً أسود" في وسائل النقل العام، حيث تدخل الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد يومها الثامن في البلاد.

لكن على صعيد النقل الجوي أوضح الوزير في تصريح لمحطة "فرانس 2" التلفزيونية "، أن مطار أورلي (الباريسي) وحده، سيشهد رحلات أقل بنسبة 20%".

وأردف الوزير "لا أظن أننا سنشهد يوماً أسود الأربعاء”، مضيفاً "لن يكون مستوى الاضطرابات في النقل العام شبيهاً بالذي شهدناه خلال أيام التعبئة السابقة".

ومنذ السابع من مارس/آذار، يباشر عمال شركة السكك الحديد الوطنية (SNCF) إضراباً دعت إليه نقابات عمال السكك الحديد، أدى إلى إلغاء 80% من رحلات القطارات السريعة خلال الأيام السابقة.

أما بالنسبة إلى النقل الجوي، فيتوقع أن يسجل عدد الرحلات التي ستلغى يوم الأربعاء نسبة أقل من الأسبوع الماضي الذي طالت فيه الإضرابات مطاري أورلي وشارل ديغول الباريسيين، ومطارات أخرى، ترتب عليها إلغاء حوالي 30% من الرحلات.

من جانبها دعت نقابة CGT وهي من الأكبر في فرنسا، الاثنين، إلى التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام في المواني الفرنسية احتجاجاً على مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي ينص خصوصاً على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، ويناقشة البرلمان الفرنسي الآن.

وسبق للنقابات الفرنسية أن نظمت سبعة أيام تعبئة شارك فيها مئات الآلاف من الفرنسيين في محاولة لدفع الحكومة إلى التخلي عن هذا المشروع لكن من دون جدوى حتى الآن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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