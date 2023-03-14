سياسة
2 دقيقة قراءة
ضمن جسر جوي.. السعودية تُسير الطائرة الـ16 لإغاثة منكوبي زلازل تركيا
قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الطائرة الإغاثية الـ16 غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض متوجهة إلى مطار غازي عنتاب في تركيا، وعلى متنها 86 طناً من المواد الإيوائية ضمن الجسر الجوي الإغاثي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة.
ضمن جسر جوي.. السعودية تُسير الطائرة الـ16 لإغاثة منكوبي زلازل تركيا
ضمن جسر جوي.. السعودية تسير الطائرة الـ16 لإغاثة منكوبي زلازل تركيا / صورة: مواقع / مواقع التواصل
14 مارس 2023

أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، تسيير الطائرة الإغاثية الـ16 إلى تركيا لدعم متضرري الزلازل المدمرة التي وقعت في 6 فبراير/شباط الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن الطائرة الإغاثية الـ16 غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض متوجهة إلى مطار غازي عنتاب في تركيا.

وأضافت أن الطائرة "تحمل على متنها 86 طناً و19 كيلوغراماً من المواد الإيوائية، تشتمل على 1700 خيمة، و10 آلاف و800 حقيبة شتوية، و2520 فرش نوم، و1800 بطانية".

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلازل في سوريا وتركيا.

وأردفت بأن الجسر الجوي جاء إنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية.

وسبق أن أرسلت السعودية 15 طائرة إغاثية ضمن جسرها الجوي لتركيا وسوريا كان آخرها الاثنين إلى مطار غازي عنتاب.

كما أطلقت السعودية عقب حدوث الزلازل حملة تبرعات شعبية عبر منصة ساهم الحكومية، تجاوز عدد المتبرعين فيها مليونين.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً هائلاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us