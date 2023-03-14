أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، تسيير الطائرة الإغاثية الـ16 إلى تركيا لدعم متضرري الزلازل المدمرة التي وقعت في 6 فبراير/شباط الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن الطائرة الإغاثية الـ16 غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض متوجهة إلى مطار غازي عنتاب في تركيا.

وأضافت أن الطائرة "تحمل على متنها 86 طناً و19 كيلوغراماً من المواد الإيوائية، تشتمل على 1700 خيمة، و10 آلاف و800 حقيبة شتوية، و2520 فرش نوم، و1800 بطانية".

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلازل في سوريا وتركيا.

وأردفت بأن الجسر الجوي جاء إنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية.

وسبق أن أرسلت السعودية 15 طائرة إغاثية ضمن جسرها الجوي لتركيا وسوريا كان آخرها الاثنين إلى مطار غازي عنتاب.

كما أطلقت السعودية عقب حدوث الزلازل حملة تبرعات شعبية عبر منصة ساهم الحكومية، تجاوز عدد المتبرعين فيها مليونين.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً هائلاً.