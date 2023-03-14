فتحت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، تحقيقاً مع تسفيكا فوغل العضو اليميني بالكنيست (البرلمان) بشبهة "التحريض على الإرهاب".

وذكرت الشرطة في بيان أنها "فتحت تحقيقاً ضد عضو الكنيست تسفيكا فوغل للاشتباه بارتكاب جريمة التحريض على الإرهاب".

وأضاف البيان: "يجري التحقيق في القضية بواسطة الوحدة الوطنية للتحقيق في الاحتيال".

وتابع: "جرى استدعاء عضو الكنيست فوغل للمثول اليوم للتحقيق في مكاتب الوحدة".

وفوغل هو عضو كنيست من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ونهاية الشهر الماضي أيد فوغل هجمات مئات المستوطنين الإسرائيليين على بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية التي أدت إلى مقتل فلسطيني وإصابة العشرات وحرق عشرات المنازل والسيارات.

وفي اليوم التالي للهجمات، قال فوغل في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: "حوارة محترقة ومحاصرة، هذا بالضبط ما أريد أن أراه".

وقوبل هجوم المستوطنين الإسرائيليين على حوارة الفلسطينية بإدانات واسعة عربياً ودولياً.