سياسة
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حددت تاريخ الحجز المسبق.. "توغ" التركية تعلن سعر سيارتها الكهربائية
أعلنت شركة توغ (togg) التركية لصناعة السيارات الكهربائية، عن سعر سيارتها من موديل "تي 10 إكس" وأوضحت أنها ستتلقى طلبات الحجز المسبق لشراء السيارة بين 16 و27 مارس/آذار الجاري.
حددت تاريخ الحجز المسبق.. "توغ" التركية تعلن سعر سيارتها الكهربائية
يجري الحجز المسبق للسيارة على موقع الشركة "www.togg.com.tr" وعبر تطبيق "Trumore" / صورة: AA
14 مارس 2023

أعلنت شركة توغ (togg) التركية لصناعة السيارات الكهربائية، أنّ سعر سيارتها من موديل "تي 10 إكس" سيبدأ من 953 ألف ليرة تركية (نحو 50 ألف دولار).

وذكر بيان الشركة الثلاثاء أنّها ستتلقى طلبات الحجز المسبق لشراء السيارة بين 16 و27 مارس الجاري.

ويجري الحجز المسبق للسيارة على موقع الشركة "www.togg.com.tr" وعبر تطبيق "Trumore".

والسيارة التي أعلنت الشركة عن سعرها وطرحها للبيع من فئة "C-SUV" وستطرح للبيع بنسختين.

وستكون فئة "T10X RWD" بدفع خلفي وباستطاعة 160 كيلو واط/218 حصان وبعزم دوران 350 Nm وبنسختَي بطاريات 314 كيلومتر و523 كيلومتر.

وسيكون سعر الموديل "T10X" من فئة V1 RWD ذات المدى القياسي، 953 ألف ليرة (نحو 50 ألف دولار) أما فئة V2 RWD ذات المدى القياسي مليون و55 ألف ليرة (نحو 55.6 ألف دولار).

وسعر فئة V2 RWD ذات المدى الطويل، مليون 215 ألف ليرة تركية (نحو 64 ألف دولار).

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذاناً ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100%، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

وسينتج مصنع "توغ" 175 ألف سيارة سنوياً عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة، وسيوفر 4 آلاف و300 فرصة عمل مباشرة، و20 ألفاً بشكل غير مباشر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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