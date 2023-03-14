وجه وزير النقل الفرنسي كليمنت بون الثلاثاء انتقاداً لاذعاً لعمدة باريس آن هيدالغو على خلفية أزمة القمامة المتراكمة في الشوارع.

ووصف بون في تصريحات لقناة "فرانس 2" باريس بأنها "أصبحت كومة قمامة عملاقة في الهواء الطلق"، متهماً هيدالغو بأنها "لا تحرك ساكناً".

وشدد على أن الوضع الحالي في العاصمة الفرنسية "بات يؤثر على الصحة العامة". وأضاف: "لا أشعر بالأذى من إضراب جامعي القمامة، بل من هيدالغو، هي لا تفعل شيئاً".

وقبل نحو أسبوع احتشد جامعو القمامة في باريس للاحتجاج على خطة الحكومة لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية، ثم قرروا تمديد الإضراب.

وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن إضراب جامعي القمامة تسبب في تعفُّن أكثر من 5000 طن من القمامة في الشوارع، مع وجود الفئران حولها في كل مكان.

وتشهد فرنسا منذ عدة أشهر احتجاجات وإضرابات، رفضاً لخطة الحكومة المعنية بإصلاح نظام التقاعد، حيث تصر الحكومة على عدم التراجع عن رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً.

وترفض النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين، حسب استطلاعات الرأي، البند الأساسي في هذا الإصلاح والقاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

ويذكر أن مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا بالبرلمان)، تبنى السبت الماضي إصلاح نظام التقاعد ليدخل المشروع المثير للجدل أسبوعاً حاسماً قبل عرضه الخميس على الجمعية الوطنية.