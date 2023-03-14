سياسة
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شحن 24 مليون طن منذ إبرامه.. جاوش أوغلو وغوتيريش يبحثان تمديد اتفاق الحبوب
قالت وزارة الخارجية التركية إن الوزير مولود جاوش أوغلو بحث هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود.
شحن 24 مليون طن منذ إبرامه.. جاوش أوغلو وغوتيريش يبحثان تمديد اتفاق الحبوب
سفينة الحبوب / صورة: وزارة الدفاع التركية
14 مارس 2023

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الثلاثاء، حسب وزارة الخارجية التركية، كما تناول الاتصال التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

والاثنين أعلنت روسيا موافقتها على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 60 يوماً فقط.

وفي السياق أعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء أنه جرى شحن 24 مليون طن من الحبوب الأوكرانية منذ إبرام الااتفاقية مطلع أغسطس/آب 2022.

وأشارت في بيان إلى أن عملية شحن الحبوب وإيصالها بشكل آمن إلى البلدان المحتاجة استمرت بتنسيق ونجاح كاملين ودون أي مشكلات حتى الآن.

وأضاف أن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار وبتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، يواصل المباحثات والاتصالات مع نظرائه والشخصيات المعنية الأخرى، لتأمين تمديد اتفاقية شحن الحبوب التي تنتهي في 16 مارس/آذار الجاري.

وفي 22 يوليو/تموز 2022 شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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