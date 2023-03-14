سياسة
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بعد تسريح 11 ألفاً خلال 4 أشهر.. "ميتا" تلغي 10 آلاف وظيفة أخرى
أعلنت شركة "ميتا" الشركة الأمّ لفيسبوك وإنستغرام الثلاثاء أن الشركة ستلغي 10 آلاف وظيفة إضافية، بعد موجة أولى شملت صرف 11 ألف موظف مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بوقت تتأهب فيه الصناعة لتباطؤ اقتصادي قوي.
بعد تسريح 11 ألفاً خلال 4 أشهر.. "ميتا" تلغي 10 آلاف وظيفة أخرى
 "ميتا" تلغي 10 آلاف وظيفة أخرى  خلال 4 أشهر / صورة: AA
14 مارس 2023

قالت شركة ميتا بلاتفمورمز المالكة لفيسبوك اليوم الثلاثاء إنها تعتزم تسريح عشرة آلاف موظف لتصبح بذلك أول شركة تكنولوجية كبرى تعلن عن موجة ثانية من إلغاء الوظائف بوقت تتأهب فيه الصناعة لتباطؤ اقتصادي قوي.

وتمثل عمليات تقليص عدد الموظفين في ميتا جزءاً من إعادة هيكلة أوسع ستشهد أيضاً إلغاء الشركة خططها لتوظيف نحو خمسة آلاف عامل، والتخلي عن المشروعات ذات الأولوية المنخفضة، وتقليل عدد العاملين في الوظائف الإدارية متوسطة المستوى.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج في رسالة للموظفين إن أغلب الوظائف المقرر إلغاؤها سيعلن عنها في أبريل/نيسان ومايو/أيار، لكن بعض الوظائف ستستمر حتى نهاية العام.

وأضاف في رسالته: "على مدى أغلب تاريخنا شهدنا نمواً سريعاً في الإيرادات عاماً بعد عام وكان لدينا موارد للاستثمار في عديد من المنتجات الجديدة. ولكن العام الماضي كان بمثابة جرس إنذار متواضع".

وأردف: "أعتقد أننا يجب أن نجهز أنفسنا لاحتمال استمرار هذا الواقع الاقتصادي الجديد لسنوات عديدة".

وأدت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة إلى تسريح عدد كبير من العاملين في مختلف الشركات الأمريكية، وشمل ذلك بنوك كبيرة مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، وشركات تكنولوجية كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت.

وبعد خطوة تسريح الموظفين، تتوقع ميتا أن تتراوح نفقاتها عام 2023 من 86 مليار دولار إلى 92 مليار دولار مقارنة مع توقع سابق يتراوح من 89 مليار دولار إلى 95 مليار دولار.

وسرحت الشركة في نوفمبر/تشرين الثاني 11 ألفاً من موظفيها في أول عملية تسريح جماعي لموظفين في تاريخها الممتد منذ 18 عاماً. وبلغ عدد موظفي الشركة 86482 موظفاً نهاية 2022 بزيادة 20% مقارنة مع عام 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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