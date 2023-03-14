في لقاء جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك والأسترالي أنتوني ألبانيز الاثنين بقاعدة سان دييجو البحرية بولاية كاليفورنيا كُشف عن تفاصيل صفقة الغواصات النووية التي اتُّفق عليها بموجب حلف "أوكوس" الذي يجمع البلدان الثلاثة منذ أن شُكل في سبتمبر/أيلول 2021.

وستمتد مراحل إنجاز هذا المشروع على طول العقود الثلاثة القادمة، من أجل تعزيز الوجود العسكري للحلف في مياه المحيط الهادي والهندي، لمواجهة اتساع النفوذ الصيني هناك. ورغم هذا تسود مخاوف في كانبيرا بشأن المخاطر الاستراتيجية التي قد تنشأ عن طول مدة الإنجاز.

ما تفاصيل صفقة الغواصات الأسترالية؟

كشف زعماء الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا الاثنين عن تفاصيل خطة لتزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية، في تحرك كبير "لمواجهة طموحات الصين بمنطقة المحيطين الهندي والهادي"، وفق وكالة رويترز.

ووفق ما صرَّح به رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي فإن هذا البرنامج سيبدأ استثمار قيمته 6 مليارات دولار أسترالي (4 مليارات دولار) على مدى أربع سنوات، لتوسعة قاعدة غواصات رئيسية وأحواض بناء الغواصات في البلاد إلى جانب تدريب العمالة الماهرة.

وأورد مسؤول دفاعي أسترالي الثلاثاء أن برنامج الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا، سيتكلف ما يصل إلى 368 مليار دولار أسترالي (245 مليار دولار) على مدى الثلاثين عاماً المقبلة، ليُصبح بذلك أكبر برنامج دفاعي في تاريخ البلاد.

وأطلق على هذه الغواصات اسم "إس.إس.إن-أوكوس"، وسيجري تسليم أول غواصة أسترالية عام 2042، وسيجري بناء واحدة كل ثلاث سنوات حتى يصل عدد الأسطول إلى ثمانية.

وذكر بيان مشترك لزعماء بلدان "أوكوس" الثلاثة بأن الولايات المتحدة تعتزم أن تبيع إلى أستراليا، بموجب الاتفاق، ثلاث غواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية من فئة "فرجينيا" التي تنتجها شركة "جنرال ديناميكس"، أوائل العقد الثالث من القرن الحالي، مع إمكانية شراء غواصتين أخريين إذا لزم الأمر.

بهذا، ووفق ما صرَّح به مسؤول أمريكي، ستُنشر قوة من الغواصات الأمريكية والبريطانية غرب أستراليا للمساعدة بتدريب الطواقم الأسترالية وتعزيز الردع. كما ذكر البيان أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستبدآن نشر الدوريات بالتناوب بحلول أوائل عام 2027.

ماذا تعني الصفقة لأستراليا؟

على المستوى العسكري سيُدمج العسكريون والمدنيون الأستراليون مع أساطيل الحلفاء وتزيد الغواصات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية من زياراتها إلى المواني الأسترالية، حيث ينضم البحارة الأستراليون إلى أطقم الولايات المتحدة للتدريب. ما سيمثل، حسب مراقبين، نقلة كبيرة في قدرات البحرية الأسترالية.

هذه القدرات العسكرية ستعزز أيضاً بقدرات صناعية، بحلول 2050، إذ ستكون المواني الأسترالية مؤهلة لإنتاج هذا النوع من الغواصات، والتي ستصبح مستقبل الوجود العسكري الغربي بمياه المحيط الهادي والهندي.

بالمقابل ومع هذا تضع الصفقة كانبيرا وجهاً لوجه مع التنين الصيني. لكنه "واقع حتمي"، وفق ما أورد تقرير لـ"الغارديان"، موضحاً أن القوة البحرية الصينية المتزايدة وإصرارها، لا سيما في بحر الصين الجنوبي، أقنعت الحكومة الأسترالية بأنها تتطلب غواصات قادرة على العمل بعيداً عن القواعد المحلية، كرادع وقدرة هجومية في حالة حدوث أزمة.

وفي هذا الصدد وعقب الكشف عن البرنامج أدانت الصين الثلاثاء، ما وصفته خارجيتها بـ"الطريق الخاطئ والخطر" الذي تسلكه الشراكة المبرمة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ضمن برنامج الغواصات.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين في تصريح للصحافيين: "يظهر البيان المشترك الأخير الصادر عن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أن هذه الدول الثلاث تسلك بشكل متزايد طريقاً خاطئاً وخطراً خدمةً لمصالحها الجيوسياسية في ازدراء كامل لمخاوف المجتمع الدولي".

مخاوف استراتيجية وأخرى نووية!

وقبل الكشف عن رزنامة هذا البرنامج أثيرت مخاوف كثيرة من مخاطره على جاهزية البحرية الأسترالية. ذلك بعد أن ألغت البلاد صفقة بـ56 مليار يورو كانت قد وقعتها مع مجموعة "نافال غروب" الفرنسية، من أجل تحديث أسطول غواصاتها. وفي شهر يوليو/تموز الماضي توصلت الحكومة الأسترالية إلى تسوية مع المجموعة الفرنسية بقيمة 555 مليون يورو.

وحتى بعد بشارة يوم الاثنين بأن أستراليا تستحصل على 8 غواصات نووية تدخل الخدمة في سنة 2040 تبقى هذه المخاوف قائمة خصوصاً مع تزامن ذلك التاريخ مع السنة التي حددتها الصين للضم النهائي لتايوان. وبحلول ذلك الوقت سيكون الأسطول البحري الأسترالي الحالي قد تقادم.

أضف إلى ذلك وحسب الرئيس التنفيذي لشبكة الصناعة الدفاعية الأسترالية برنت كلارك: يوجد تخوف لدى أعضاء الشبكة من استبعادهم من صناعة الأسلحة الأسترالية بفعل ارتباط البلاد بالولايات المتحدة في هذا المجال. إذ إن "من الممكن للشركات الأمريكية أن تستبعدك باستخدام ورقة سرية التكنولوجيا".