أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الثلاثاء أن كأس العالم 2026 سيتألف من 104 مباريات وليس 64 لقاء في ضوء زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 48 منتخباً، وذلك بعد مؤتمره الذي عقد في كيجالي عاصمة رواندا.

وستكون هذه النسخة، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الأولى من البطولة التي يشارك فيها 48 فريقاً. وسيقام النهائي في 19 يوليو/تموز من ذلك العام.

وتقرر أن تضم المجموعة أربعة منتخبات بعد رفض مقترح بأن تتألف من ثلاث فرق بسبب مخاوف التواطؤ.

وفي السابق، كان أول فريقين فقط يتأهلان عن كل مجموعة لدور الستة عشر، لكن في النسخة المقبلة ستتأهل أفضل ثمانية منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى دور 32.

وقال الفيفا في بيان: "أقر مجلس الفيفا بالإجماع التعديل المقترح على صيغة بطولة كأس العالم 2026".

وأضاف: "تقلل الصيغة المعدلة خطر التواطؤ وتضمن خوض كل منتخب ثلاث مباريات على الأقل كما يوفَّر وقت راحة متوازن بين الفرق المنافسة".

وشهدت النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت في قطر 64 مباراة على مدار 29 يوم. وكانت البطولة مؤلفة من 24 فريقاً عندما أقيمت في المكسيك في 1986 وأمريكا 1994.

وكانت نسخة 1998 هي الأولى التي تقام بمشاركة 32 فريقاً موزعة على ثماني مجموعات، وكان البطل ووصيفه يلعبان سبع مباريات، مقارنة بثمانية لقاءات في 2026.

وكان من المقرر أن تقام 80 مباراة في النسخة المقبلة من البطولة، لكن تقرر زيادتها إلى 104 مباريات خلال اجتماع لمجلس الفيفا اليوم الثلاثاء.

بطولة الأندية

وقال الفيفا إن كأس العالم للأندية ستقام كل أربع سنوات بمشاركة 32 فريقاً اعتباراً من يونيو/حزيران 2025، ليؤكد إعلان رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو في قطر العام الماضي.

وستتمكن الأندية أبطال القارة بين عامَي 2021 و2024 من المشاركة في كأس العالم للأندية، ما يعني أن تشيلسي وريال مدريد والأهلي المصري والوداد ال مغربي تأهلوا للمشاركة في البطولة.

وحال فوز أي منها بدوري الأبطال مجدداً، فإن الفريق المتأهل سيتحدد عن طريق حساب تصنيف النادي بناء على المعايير الرياضية.

وستكون نسخة 2023 هي الأخيرة لكأس العالم للأندية بصورتها الحالية بمشاركة سبعة منتخبات، على أن تقام بطولة جديدة للأندية وافق عليها الفيفا اعتباراً من العام التالي.

وقال الفيفا: "ستشهد هذه البطولة مشاركة أبطال البطولات الرئيسية للأندية من جميع الاتحادات وتختتم بنهائي يقام على أرض محايدة، بين الفائز بدوري أبطال أوروبا والفائز في الجولة الفاصلة بين أبطال القارات الأخرى".

وأعلن الفيفا أن الأندية ستسمح للاعبيها بالانضمام إلى منتخباتهم اعتباراً من 25 مايو/أيار 2026 إلا إذا كان الفريق يخوض نهائياً كبيراً مثل مباراة اللقب بدوري الأبطال، حينها سيتعين على الأندية السماح لهم بالانضمام إلى المنتخب بحلول 30 مايو.

كما أقر الفيفا جدول منافسات دولية يتألف من تسعة أيام في مارس/آذار ومثلها في يونيو تقام في كل منها مباراتان وتوقف مسابقات الأندية لمدة 16 يوماً لأربع مباريات في سبتمبر/أيلول-أكتوبر/تشرين الأول يليه توقف دولي آخر لمدة تسعة أيام تقام فيه مباراتان في نوفمبر/تشرين الثاني.