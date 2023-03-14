سياسة
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إعصار فريدي يتسبب بمقتل أكثر من 200 شخص في ملاوي وموزمبيق
لقي أكثر من 200 شخص مصرعهم في ملاوي وموزمبيق على خلفية إعصار "فريدي" الذي ضرب جنوبي القارة الإفريقية للمرة الثانية خلال مدة لم تتعد شهراً واحداً، ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات البحث عن ناجين.
إعصار فريدي يتسبب بمقتل أكثر من 200 شخص في ملاوي وموزمبيق
إعصار فريدي يتسبب بمقتل أكثر من 200 شخص في ملاوي وموزمبيق / صورة: AFP
14 مارس 2023

أسفر الإعصار فريدي الذي ضرب جنوب القارة الإفريقية للمرة الثانية عن مقتل أكثر من مئتي شخص في ملاوي وموزمبيق حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات تربة.

وحذّرت أجهزة الإغاثة من أن حصيلة الضحايا مرشّحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث عن ناجين على الرغم من تضاؤل آمال العثور على أحياء.

وأوضح المعهد الوطني لإدارة الكوارث في ملاوي في بيان "ارتفاع عدد القتلى من 99... إلى 190 مع إصابة 584 وفقدان 37".

ومن المرجح أن يرتفع العدد مع عملية البحث التي لا تزال جارية.

وفي موزمبيق أفادت السلطات بأن حصيلة الضحايا بلغت 20 قتيلاً و24 جريحاً.

وتوجه فريدي فجر الاثنين إلى جنوب ملاوي المجاورة بعد أن وصل إلى اليابسة للمرة الثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع في موزمبيق.

وأعلنت حالة الكارثة في منطقة بلانتير، العاصمة الاقتصادية ومركز الكارثة.

ويقول السكان إنهم يعتقدون أن عشرات الجثث لا تزال مدفونة في الوحل.

وحذرت منظمة أطباء بلا حدود في بيان من أن المستشفى في المنطقة "مكتظة بالجرحى".

وأوضحت: "استقبل مستشفى الملكة إليزابيث المركزي وحده 220 شخصاً، من بينهم 42 بالغاً و 43 طفلاً أعلن عن وفاتهم لدى وصولهم".

وأعربت المنظمة عن خشيتها من عودة تفشي للكوليرا.

وضرب إعصار فريدي الذي يتّجه ليصبح الإعصار الأطول مدة في التاريخ جنوب القارة الإفريقية مرة أولى أواخر شباط/فبراير.

وبعد مسار غير مسبوق لأكثر من 10 آلاف كيلومتر عبر فيه من الشرق إلى الغرب في المحيط الهندي، وصل إلى اليابسة في مدغشقر قبل أن يضرب موزمبيق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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