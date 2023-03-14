أسفر الإعصار فريدي الذي ضرب جنوب القارة الإفريقية للمرة الثانية عن مقتل أكثر من مئتي شخص في ملاوي وموزمبيق حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات تربة.

وحذّرت أجهزة الإغاثة من أن حصيلة الضحايا مرشّحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث عن ناجين على الرغم من تضاؤل آمال العثور على أحياء.

وأوضح المعهد الوطني لإدارة الكوارث في ملاوي في بيان "ارتفاع عدد القتلى من 99... إلى 190 مع إصابة 584 وفقدان 37".

ومن المرجح أن يرتفع العدد مع عملية البحث التي لا تزال جارية.

وفي موزمبيق أفادت السلطات بأن حصيلة الضحايا بلغت 20 قتيلاً و24 جريحاً.

وتوجه فريدي فجر الاثنين إلى جنوب ملاوي المجاورة بعد أن وصل إلى اليابسة للمرة الثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع في موزمبيق.

وأعلنت حالة الكارثة في منطقة بلانتير، العاصمة الاقتصادية ومركز الكارثة.

ويقول السكان إنهم يعتقدون أن عشرات الجثث لا تزال مدفونة في الوحل.

وحذرت منظمة أطباء بلا حدود في بيان من أن المستشفى في المنطقة "مكتظة بالجرحى".

وأوضحت: "استقبل مستشفى الملكة إليزابيث المركزي وحده 220 شخصاً، من بينهم 42 بالغاً و 43 طفلاً أعلن عن وفاتهم لدى وصولهم".

وأعربت المنظمة عن خشيتها من عودة تفشي للكوليرا.

وضرب إعصار فريدي الذي يتّجه ليصبح الإعصار الأطول مدة في التاريخ جنوب القارة الإفريقية مرة أولى أواخر شباط/فبراير.

وبعد مسار غير مسبوق لأكثر من 10 آلاف كيلومتر عبر فيه من الشرق إلى الغرب في المحيط الهندي، وصل إلى اليابسة في مدغشقر قبل أن يضرب موزمبيق.