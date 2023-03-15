زار مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الأحد، العاصمة الجزائرية لأول مرة منذ تَقلُّده المنصب في ديسمبر/كانون الأول 2019. والتقى هناك عدداً من المسؤولين الجزائريين، على رأسهم رئيس الدولة عبد المجيد تبون.

تأتي زيارة بوريل للجزائر بعد سلسلة زيارات أخرى من مسؤولون أوروبيون للبلاد، أبرزها زيارة رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميتشل في سبتمبر/أيلول الماضي.

تمثلت أهداف هذه الزيارة، حسب خارجية الاتحاد، في توطيد علاقات الشراكة بين التكتل الأوروبي وجارته الجنوبية. إضافة إلى هذا، سعى بوريل في جهود وساطة بين الجزائر وإسبانيا، لحلّ التوتر بينهما، بما يطرح أسئلة حول مدى نجاحه في هذه المهمة.

بوريل في الجزائر

منذ أن حلّ بالبلاد، تباحث مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي الأحد، مع رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، الذي كان في استقباله في المطار. كما التقى بوريل في ثاني أيام الزيارة، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في قصر المرادية الرئاسي.

وفي مؤتمر صحفي عقب لقاء الرئيس، صرَّح بوريل بأن "من المهم القول إننا اتفقنا على إحياء حوارنا رفيع المستوى في مجال الأمن، وإن أول الاجتماعات سيُعقَد قبل نهاية العام الجاري"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية، مشدداً على أن "الجزائر تُعَدّ شريكاً موثوقاً وفاعلاً محورياً في مكافحة الإرهاب، ضمن جوارنا المشترك".

وأضاف مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "نريد تطوير رؤية شاملة واستراتيجية في مجال مكافحة الإرهاب، والتنسيق والدعم المتبادل للأعمال الأمنية، وتوحيد جهودنا لتعزيز الاستقرار على مستوى محيطنا وجوارنا المشترك، لا سيما في الساحل".

وهي نفس المواقف التي عبّر عنها بيانالخارجية الجزائرية حول الزيارة، إذ ذكر أن "هذه الزيارة تشكّل مناسبة لإجراء مفاوضات معمَّقة لتوطيد وتوسيع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر"، و"البحث في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تشملها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، بهدف إحياء وتعزيز أكثر الحوار والتعاون".

وتربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي علاقات شراكات أمنية وطيدة، أهمها مكافحة الإرهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة. كما تغطّي صادرات الغاز الجزائرية نحو 8.2% من الاحتياج الأوروبي، وارتفعت هذه النسبة مع اندلاع الحرب في أوكرانيا لتبلغ 11.6% خلال عام 2022.

هل يلعب بوريل دور الوسيط بين الجزائر وإسبانيا؟

لم تقف أهداف زيارة بوريل عند هذا الحد، بل أتى مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر مكلَّفاً مهمة بحث وساطة أوروبية في حل التوتر بين البلد العربي وإسبانيا، الذي يقارب عامه الأول.

وكانت أزمة دبلوماسية قد نشأت بين الجزائر ومدريد، في مارس/آذار 2022، إثر إعلان هذه الأخيرة دعمها مخطط الحكم الذاتي الذي يدفع به المغرب كحلّ لملف الصحراء. وردّاً على ذلك جمّدت الجزائر اتفاق الصداقة الذي يجمعها بإسبانيا، كجميع شراكاتهما الاقتصادية باستثناء عقود الغاز.

نتيجة هذه الأزمة، خسرتالصادرات الإسبانية للجزائر نحو 630 مليون يورو، إذ بلغت في الفترة ما بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2022 نحو 155 مليون يورو، بعد أن كانت تقدر بـ785 مليوناً في نفس الفترة من عام 2021.

وفي تصريحات أدلى بها يوم الأحد لجريدة "الخبر" الجزائرية، أعرب بوريل عن "أسف" دول الاتحاد لـ"العقبات الجادة التي فرضتها الجزائر على التجارة مع إسبانيا، باستثناء الغاز"، واصفاً الأمر بـ"الانسداد الضارّ جداً بتنفيذ اتفاقية الشراكة، الذي لا يخدم مصلحة أحد".

وأضاف المسؤول الأوروبي: "أنا مقتنع بأن الحل ممكن، ويجب أن نعمل معاً لإيجاده بسرعة، من أجل مصلحتنا المشتركة، للتغلب على العوائق القائمة وإزالة أي عقبة أمام تبادلاتنا".

ويرى محللون جزائريون أن بلادهم تمتلك أوراق القوة، وكتب موقع "الشروق" الجزائري في مقال له، أن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبات كبيرة في إقناع الجزائر بإعادة تطبيع العلاقات مع إسبانيا.

وأضاف المقال أن الجزائر في "موقع قوة" خلال هذه المحادثات، فيما "يخشى الاتحاد الأوروبي أن يؤدّي أي ضغط محتمَل على الجزائر إلى نتائج عكسية قد تعود على بروكسل بضرر كبير، بالنظر إلى الثقل الكبير الذي تحوزه الجزائر في مجال الطاقة، ولا سيما الغاز".