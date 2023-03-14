أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، اصطدام مقاتلة روسية بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود.

وذكر البنتاغون في بيان، أن الحادثة وقعت فوق المياه الدولية للبحر الأسود عندما اعترضت مقاتلة روسية من طراز "SU-27" بشكل "غير آمن وغير احترافي" للمسيرة الأمريكية من طراز "MQ-9".

وأشار البيان إلى أن الحادثة وقعت عند الساعة 7:03 بالتوقيت المحلي (06:03 ت.غ).

وأوضح البيان أن "المقاتلة الروسية اعترضت المسيرة الأمريكية بطريقة متهورة وألقت الوقود عليها وحلقت أمامها".

وفي بيان آخر ذكرت الوزارة أن "من المرجح تعرض المقاتلة الروسية لأضرار بعد مهاجمتها المسيرة الأمريكية".

وأضافت: "نعمل على رفع السرية عن مقطع فيديو للمقاتلة الروسية التي اصطدمت بالمسيرة الأمريكية".

وفي تعليقه على الحادثة قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، في تصريح صحفي، إن "التداخلات بين المقاتلات الروسية والمسيرات الأمريكية مألوفة".

وأوضح أن "المسيرة الأمريكية كانت تحلق فوق المياه الدولية ولا تشكل تهديدات لأحد".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل في المجال الجوي الدولي"، موضحاً أن "البحر الأسود لا يتبع أحداً".

من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "المسيرة الأمريكية ناورت مناورة حادة وتحطمت بعد مواجهة مقاتلات روسية قرب حدودها".

وأضافت: "مقاتلاتنا لم تستخدم أسلحة ولم تصطدم بالمسيرة الأمريكية التي سقطت في البحر الأسود".