ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الولايات المتحدة استدعت السفير الروسي إلى واشنطن يوم الثلاثاء بعدما أسقطت مقاتلة روسية طائرة مُسيّرة عسكرية أمريكية فوق البحر الأسود.

وقال برايس للصحفيين في إفادة عبر الهاتف إن السفيرة الأمريكية لدى موسكو نقلت رسالة قوية إلى وزارة الخارجية الروسية، كما أطلع المسؤولون الأمريكيون الحلفاء والشركاء على الحادث.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية "يمكننا تأكيد أنه جرى استدعاء السفير (أناتولي) أنتونوف إلى وزارة الخارجية بعد ظهر اليوم لمقابلة كارين دونفريد مساعدة الوزير لشؤون أوروبا وأوراسيا ومناقشة العمليات الروسية غير الآمنة وغير المهنية فوق البحر الأسود والتي أسفرت عن إسقاط طائرة غير مأهولة أمريكية اليوم".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن إحدى المقاتلتين الروسيتين من طراز (SU-27) أصابت مروحة الطائرة المُسيرة من طراز "MQ-9" مما أصابها بعطب، بينما عَزَت وزارة الدفاع الروسية سقوط الطائرة المسيّرة إلى "المناورات الحادة" التي نفذتها وقالت إنه لم تحدث مواجهة بين طائراتها والطائرة الأمريكية.

وأحجم برايس، الذي وصف الحادث بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، عن توضيح رد الفعل الذي تلقته السفيرة الأمريكية لين تريسي من المسؤولين الروس، عندما نقلت لهم احتجاج واشنطن.

كانت وزارة الخارجية قد استدعت أنتونوف في أغسطس/آب الماضي وحذرته من تصعيد موسكو لحربها في أوكرانيا. وذكر متحدث باسم الوزارة أن واشنطن طالبت خلال ذلك الاجتماع بأن توقف روسيا العمليات العسكرية في أكبر محطة نووية في أوروبا أو بالقرب منها.

من جانبه قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف إن موسكو تنظر إلى الحادث الذي تضمن طائرة مقاتلة روسية من طراز (SU-27) وطائرة مسيّرة عسكرية أمريكية فوق البحر الأسود على أنه استفزاز.

وقال أنتونوف عقب استدعاء وزارة الخارجية الأمريكية له "ننظر لهذا الحادث باعتباره استفزازاً".

على صعيد آخر، دعا وزير الدفاع البريطاني بن والاس، موسكو إلى احترام المجال الجوي الدولي.

وقال والاس لرويترز خلال معرض (دي.إس.إي.آي) اليابان الدفاعي في منطقة تشيبا قرب طوكيو: "الأمر المهم هنا هو أن يحترم جميع الأطراف المجال الجوي الدولي وندعو الروس إلى ذلك (...) قال الأمريكيون إنهم يعتقدون أن ذلك لم يكن مهنيّاً".

والحادث الذي شمل مقاتلة روسية من طراز (SU-27) وطائرة مسيّرة عسكرية أمريكية من طراز (MQ-9) هو أول مواجهة مباشرة من نوعها بين القوتين منذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية قبل أكثر من عام ويهدد بتزايد حدّة التوتر بين واشنطن وموسكو.