كشفت قناة عبرية رسمية، مساء الثلاثاء، عن أن قمة ستجمع الفلسطينيين والإسرائيليين في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال الأيام المقبلة، بهدف إحلال الهدوء بالمنطقة قبل حلول شهر رمضان.

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن "قمة ستعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية بضغط أمريكي تجمع الإسرائيليين والفلسطينيين خلال الأيام المقبلة في محاولة لخفض التوتر بالضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس قبل شهر رمضان".

وأضافت القناة، أن القمة "رفيعة المستوى" ستعقد كجزء من التفاهمات بين الطرفين التي جرت خلال القمة التي عُقدت في العقبة الأردنية في فبراير/ شباط الماضي.

وسيضم الوفد الإسرائيلي، بما في ذلك، رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس جهاز الأمن العام (شاباك) رونين بار، ومنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية غسان عليان، حسب المصدر ذاته.

وسيشارك في القمة، وفق القناة، مسؤولون مصريون وأردنيون "في وقت تشهد فيه المنطقة أياماً متوترة قبل رمضان".

وأشارت إلى أن القمة المرتقبة يمكن أن تكون "الفرصة الأخيرة" لاتخاذ إجراءات من شأنها تهدئة المنطقة.

وفي 26 فبراير/شباط الماضي، عقد اجتماع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر، في مدينة العقبة جنوبي الأردن.

واتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي في اجتماع العقبة، على وقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة.

كما اتفقا على عقد اجتماع مجدداً في مدينة شرم الشيخ المصرية في مارس/آذار الجاري لتحقيق الأهداف التي جرى نقاشها في قمة العقبة.

ومنذ مطلع عام 2023، زادت بصورة ملحوظة وتيرة الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويرد عليها فلسطينيون في الغالب بعمليات فردية.