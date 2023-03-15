سياسة
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الجزائر تستضيف دورة الألعاب العربية للمرة الثانية في تاريخها
ستحتضن الجزائر دورة الألعاب الرياضية العربية في يوليو المقبل، حسب ما أعلن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية. وتستعد الجزائر لاستضافة دورة الألعاب العربية للمرة الثانية في تاريخها بعد 19 عاماً من استضافتها للدورة العاشرة عام 2004.
الجزائر تستضيف دورة الألعاب العربية للمرة الثانية في تاريخها
تستعد الجزائر لاحتضان دورة الألعاب العربية للمرة الثانية في تاريخها بعد 19 عاماً من استضافتها للدورة العاشرة عام 2004. / صورة: إعلام مصري / إعلام مصري محلي
15 مارس 2023

ستحتضن الجزائر دورة الألعاب الرياضية العربية في تموز/يوليو المقبل، حسب ما أعلن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية عقب اجتماع مكتبه التنفيذي الثامن والثلاثين في جدة، برئاسة وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.

وبعد استضافتها دورة ألعاب البحر المتوسط في وهران الصيف الماضي، وكأس أمم إفريقيا لكرة القدم للمحليين (الشان) التي اختتمت الشهر الماضي، تستعد الجزائر لاحتضان دورة الألعاب العربية للمرة الثانية في تاريخها بعد 19 عاماً من استضافتها الدورة العاشرة عام 2004.

وقال الجزائري خير الدين برباري عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية العربية، إن الجزائر فازت بالاستضافة بعدما قوبل طلبها بالقبول من قبل جميع أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد.

وأضاف برباري في تصريحات تلفزيونية "جرت دراسة الطلب المقدم من قبل الجزائر لاستضافة الدورة، حيث وافق الجميع بالإجماع، وهذا خبر مفرح ويجسد ديناميكية تصاعدية كبيرة للجزائر في احتضان التظاهرات الرياضية الدولية".

وأكّد برباري أن وفداً من اتحاد اللجان الأولميية العربية سيزور الجزائر لدراسة جميع الأمور التقنية والتنظيمية مع السلطات العليا في الجزائر التي تولي استضافة هذا الحدث أهمية كبيرة.

وكانت قطر قد استضافت آخر نسخة من الدورة العربية أواخر عام 2011، قبل أن يغيب التجمع الرياضي العربي الذي انطلق من مدينة الإسكندرية في مصر عام 1953، على خلفية الخلافات السياسية والأحداث الأمنية التي تلت ثورات الربيع العربي.

واعتذر لبنان عن استضافة النسخة الثالثة عشرة عام 2015 بناء على طلبه لأسباب أمنية قبل أن تنقل إلى المملكة المغربية التي اعتذرت بدورها.

كما كان مقرراً أن تقام نسخة عام 2019 في العراق، لكنها تأجلت عدة مرات قبل أن يستقر اتحاد اللجان الأولمبية العربية على إقامتها في الجزائر الصيف المقبل.

وتتفوق مصر بعدد الاستضافات للتجمع الرياضي العربي بثلاث مرات كان آخرها عام 2007.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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