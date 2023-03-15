تعتبر المسيّرة "إم كيو-9" (MQ-9) الأمريكية من بين أحدث الطائرات الموجودة في سرب مسيّرات الولايات المتحدة، وذلك لامتلاكها مواصفات تكنولوجية عالية وقدرتها على الرصد والمراقبة والتجسس ومهاجمة أهداف على الأرض، كما تستخدم كقاذفة للصواريخ في ميادين القتال.

ويوم الثلاثاء، قال الجيش الأمريكي إن مقاتلة روسية أصابت مروحة واحدة من طائراته المُسيّرة الاستطلاعية من الطراز نفسه، وتسببت في تحطمها في البحر الأسود، في أول مواجهة مباشرة من نوعها بين القوتين العالميتين منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل أكثر من عام.

وقدمت وزارة الدفاع الروسية رواية مختلفة للحادث الذي تضمن طائرة مُسيّرة أمريكية من طراز (MQ-9) ومقاتلة (su-27) روسية، وقال سفير موسكو إلى واشنطن إن بلاده "تنظر إلى هذا الحادث باعتباره استفزازاً".

بالعودة إلى "MQ-9" فمن الناحية الهيكلية يبلغ طول المسيّرة 11 متراً وبعرض 20 مع الأجنحة، كما يبلغ وزنها وهي في حالة فارغة أكثر من طنين، وبالإمكان أن يصل إلى 5 أطنان. علاوة على ذلك، يصل أقصى ارتفاع لها إلى 45 قدماً، وتستطيع ان تتجاوز سرعتها القصوى 300 كيلومتر.

وتستطيع التحليق في ظروف جوية قاسية لمدة تتجاوز 40 ساعة متواصلة، كما يمكنها الطيران لمسافة تتجاوز ألفي كيلومتر دون الحاجة إلى وقود إضافي.

تمتلك نظام رادار متطوراً ينقل البيانات إلى عدد من الطائرات أو المواقع على الأرض، وتتميز بقدرتها على حمل كمية من الصواريخ والقنابل الموجهة بالليزر. وأيضاً تتميز الطائرة بوجود كاميرات ومستشعرات عالية الدقة تستطيع مسح منطقة قطرها 360 درجة.

جدير بالذكر أن تقارير أفادت باستخدامها من قبل الجيش الأمريكي في اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد، ولاحقاً زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية.