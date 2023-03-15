استضافت دبي، الثلاثاء، النسخة الأولى من "الملتقى المالي التركي العربي" الذي نظمته "مجموعة الاقتصاد والأعمال"، بالتعاون مع اتحاد مؤسسات الدفع والنقود الإلكترونية بتركيا.

وحظيت الفعالية بدعم رسمي من وزارة الخزانة والمالية التركية ووكالة الاستثمار في تركيا.

وخلال الملتقى اجتمعت أكثر من 30 شركة تركية للتكنولوجيا المالية مع مستثمرين دوليين، حسب بيان صادر عن اتحاد مؤسسات الدفع والنقود الإلكترونية في تركيا.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أفق بيلغا تكين، إن التعاون بين تركيا والدول العربية يوفر فرصة كبيرة لتسريع الزخم في قطاع التكنولوجيا المالية، حسب ما أورده البيان.

وأشار إلى أنه يمكن إنشاء مشاريع مشتركة في مجالات مثل أنظمة الدفع عبر الحدود، والخدمات المصرفية الرقمية ومنصات الاستثمار عبر هذا التعاون.

يشار إلى أن النسخة الثانية من الملتقى الذي يجمع مسؤولين رفيعين ومستثمرين وقادة تكنولوجيا مالية من تركيا والعالم العربي، ستُعقد في العاصمة السعودية الرياض.