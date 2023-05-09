مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 14 مايو/أيار المقبل، بدأت بالفعل استقالات المسؤولين الحكوميين الذين ينوون الترشح للبرلمان.

والآن، يشعر الكثيرون بالفضول لمعرفة آلية عمل تقويم الانتخابات.

سيشارك 36 حزباً سياسياً للتنافس في الانتخابات، والأحزاب المشمولة بالقائمة هي: العدالة والتنمية (AKP)، والحركة القومية (MHP)، والوحدة الكبرى (BBP)، والشعب الجمهوري (CHP)، والسعادة (Saadet Partisi)، والديمقراطية والتقدم، والمستقبل، والحزب الجيد (إيي)، والوطن، والرفاه الجديد، والحزب الديمقراطي، واليسار الديمقراطي، والشعوب الديمقراطية (HDP)، والشيوعي التركي.

وأصدرت الهيئة العليا للانتخابات التواريخ والمواعيد النهائية لضمان الوفاء ببعض البروتوكولات الرئيسية قبل موعد الاقتراع بوقت كاف.

فيما يلي بعض التواريخ المهمة التي يجب مراعاتها:

18 مارس/آذار: يبدأ جدول الانتخابات رسمياً. ستبدأ عملية تسليم بروتوكول التحالف إلى المجلس الأعلى للانتخابات متضمناً توقيع رؤساء الأحزاب السياسية التي قرّرت المشاركة.

31 مارس/آذار: تُنشر القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة الجمهورية في الجريدة الرسمية وتبدأ فترة الترويج للانتخابات الرئاسية.

9 أبريل/نيسان: تنتهي مهلة الأحزاب السياسية لتقديم قوائم مرشحيها إلى الهيئة العليا للانتخابات في الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي. كما سيجري البت في الاعتراضات التي ستُقدَّم من قبل الهيئة العليا للانتخابات حتى الساعة 23:59 مساءً بالتوقيت المحلي.

27 أبريل/نيسان: ستبدأ عملية التصويت للمواطنين الأتراك المقيمين بالخارج، ويستمر التصويت حتى 9 مايو/أيار.

14 مايو/أيار: بدء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية رسمياً. سيجري إعلان النتائج الأوّلية للانتخابات الرئاسية بحلول الساعة 23:59 مساءً بالتوقيت المحلي.

28 مايو/أيار: إذا فشل الاقتراع الأول في تأمين أغلبية الأصوات، فإن الجدول الزمني لجولة التصويت الثانية في الانتخابات الرئاسية سيصبح ساري المفعول ويعقد في 28 مايو/أيار.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات قد حدّدت منتصف أبريل/نيسان بداية ما تسميه "فترة الترويج" وهي فترة تطلق فيها الأحزاب السياسية في البلاد حملة بمساعدة الإعلانات المبهجة والفرق الموسيقية والأغاني.

محظورات ما قبل الانتخابات

كما نُشِرت في الجريدة الرسمية قرارات المجلس الأعلى للانتخابات التي حددت الممارسات المباحة والمحظورات الخاصة بيوم الانتخابات.

سيبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي وينتهي الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وسيُحظر بيع المشروبات الكحولية من الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي إلى الساعة الثانية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي يوم الانتخابات.

باستثناء المسؤولين عن الحفاظ على الأمن والنظام، لن يُسمح لأي شخص بحمل السلاح في المناطق السكنية.

في يوم الانتخابات، سيجري إغلاق جميع الأماكن الترفيهية العامة مثل المقاهي ومقاهي الإنترنت.

كما سيُحظر على وسائل الإعلام إذاعة توقعات أو تعليقات على الانتخابات ونتائجها حتى الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي.

سيقدم المجلس الانتخابي الأخبار والبيانات بين الساعة 6:00 مساءً والساعة 9:00 مساءً بالتوقيت المحلي لنشرها على وسائل الإعلام.

كيف سيصوّت متضررو الزلازل؟

أفادت المديرية العامة لشؤون النفوس والجنسية التركية أنه جرى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أهليّة متضرري الزلازل للتصويت في الانتخابات.

ويمكن للمتضررين من الزلازل مشاركة معلومات عناوينهم في المقاطعات والمناطق الجديدة التي يقيمون فيها بعد الكارثة، بما في ذلك المساكن المؤقتة مثل الخيام والوحدات السكنية، من خلال مديريات النفوس وبوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet) حتى 17 مارس/آذار.